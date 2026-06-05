コナミデジタルエンタテインメント(以下、KONAMI)が4日、Nintendo Switch 2向け新作サッカーゲーム「eFootball Kick―Off！」を発売した。価格はパッケージ版・ダウンロード版ともに 3,850円(税込)。



【画像】ゲーム内のリアルすぎるサッカー日本代表 ウイイレもここまで進化！

同作は同社の名作サッカーゲーム「ウイニングイレブン」から進化した「eFootball」シリーズの最新作。各国の代表選手や世界中のクラブが収録され、現役スター選手から誰もが知るレジェンドまで多彩な選手たちが登場する。



さらに11日からのW杯開幕に合わせて、4年に一度のサッカーの祭典をゲーム内で追体験することができる「インターナショナルカップ」モードも搭載。世界中がサッカーに熱狂するこの期間に”観る”だけでなく”遊ぶ”楽しさを体感することができる。そのほかにもオリジナルチームを作り、世界中の大会に参加できる「ワールドツアー」やミニゲームなど、Nintendo Switch 2版限定のゲームモードも搭載されている。



また発売日のこの日からテレビCMも公開。 同作アンバサダーの日本代表MFの久保建英(レアル・ソシエダード)やアルゼンチン代表MFリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)らが新作を自然体で楽しむ姿が公開されている。



（よろず～ニュース編集部）