氷川きよし、ダイエット中にさくらんぼの食べ放題へ 食べた粒数明かし「いやーん どうしよう」 SNS「おいしく食べればゼロカロリーだよ！！」

氷川きよし、ダイエット中にさくらんぼの食べ放題へ 食べた粒数明かし「いやーん どうしよう」 SNS「おいしく食べればゼロカロリーだよ！！」