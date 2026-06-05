氷川きよし、ダイエット中にさくらんぼの食べ放題へ 食べた粒数明かし「いやーん どうしよう」 SNS「おいしく食べればゼロカロリーだよ！！」
歌手の氷川きよし（48）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。さくらんぼの食べ放題を初めて体験したことを明かした。
【写真】「いやーん どうしよう」さくらんぼの食べ放題に行ったことを明かした氷川きよし
氷川は「南風のMVの撮影をしたフルーツ公園に行きました」と報告。「2021年ココアの体調が危なかった時にお友達に見てもらい自宅を離れ絶対に大丈夫よ！と祈りながら歌詞に背中を押され笑顔で撮影した場所」という。
「初のさくらんぼ 食べ放題」を体験したといい「50粒くらい笑笑笑 食べた。いやーん どうしようダイエット中なのに。爆」とつづった。「山梨は空気が良いし人はみんな優しい。FM軽井沢のスカちゃんはじめ、優しさと思いやりのある人がものすごい多い。※KIINA.レーダー感知システム調べ。笑笑笑」と結んだ。
写真では、ピンク色の服を着たショットや、さくらんぼを公開。コメント欄には「おいしく食べればゼロカロリーだよ！！」といった声が寄せられている。
【写真】「いやーん どうしよう」さくらんぼの食べ放題に行ったことを明かした氷川きよし
氷川は「南風のMVの撮影をしたフルーツ公園に行きました」と報告。「2021年ココアの体調が危なかった時にお友達に見てもらい自宅を離れ絶対に大丈夫よ！と祈りながら歌詞に背中を押され笑顔で撮影した場所」という。
「初のさくらんぼ 食べ放題」を体験したといい「50粒くらい笑笑笑 食べた。いやーん どうしようダイエット中なのに。爆」とつづった。「山梨は空気が良いし人はみんな優しい。FM軽井沢のスカちゃんはじめ、優しさと思いやりのある人がものすごい多い。※KIINA.レーダー感知システム調べ。笑笑笑」と結んだ。
写真では、ピンク色の服を着たショットや、さくらんぼを公開。コメント欄には「おいしく食べればゼロカロリーだよ！！」といった声が寄せられている。