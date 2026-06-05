八戸支局長 福浦則和

青森県八戸市の陸奥湊（むつみなと）地区は、漁港に近い朝市の街。

鮮魚店などが軒を連ね、毎日午前３時頃から商売が始まる。多い日は約３万人が訪れる国内最大規模の館鼻（たてはな）岸壁朝市の会場も、すぐそばだ。

深みのあるタレは唐辛子とニンニクを隠し味に

地区の一角にある海鮮料理店「みなと食堂」は、八戸の中心街から車で１０分ほど。古びた外観と、潮風でずたずたに破れたのれんが目印だ。地元の海の幸をのせた丼が人気で、平日の午前に訪れてみると、観光客でほぼ満席だった。

「何度も食べたくなる」と評判なのが、「平目漬丼」（１３５０円）。もちもちした平目の漬けをご飯の上に敷き詰め、卵黄とわさびが中央にのっている。漬けに使うタレは、しょうゆとみりん、酒がベースで、唐辛子とニンニクを隠し味にしている。ヒラメ本来の甘みが引き立つよう、短時間漬けるだけだが、辛みとニンニクの香りがしっかり残り、深い味わいだ。

店主の守正三さん（６６）のこだわりは、もう一つ。仕入れたヒラメを２日ほど冷蔵庫で寝かせる熟成だ。１０歳代の頃に漁師をしていた経験があり、魚を最もおいしくするコツがわかったという。

平目漬丼をメニューに加えたのは１８年前。それまではラーメンやカツ丼などを出していたが、常連から「ヒラメの漬丼が食べたい」と言われたのをきっかけにし、名物に育てた。

市内では昨年１２月に震度６強の地震が発生。最寄り駅があるＪＲ八戸線は約３週間運休したが、「どんな時でも商売をやるしかない」と守さんは前向きだ。

こちらもオススメ…山の幸満載の「せんべい汁」

丼の値段に２００円加えると、郷土料理の「せんべい汁」（単品の場合は４５０円）が付いてくる。こちらはエノキやシイタケなど山の幸が満載。軟らかめの南部せんべいに味が染みて、何とも言えない懐かしさを感じさせてくれる。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

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国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

みなと食堂

青森県八戸市湊町久保４５の１

午前６時〜午後２時（ラストオーダー午後１時半）。日、月曜定休