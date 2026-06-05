北中米Ｗ杯に向けてメキシコ・モンテレイで事前合宿中の日本代表に、前キャプテンのＤＦ吉田麻也（３７）が再合流することが５日、明らかになった。吉田はサポートメンバーの形で、チームとともにトレーニングなどを行う予定で、近日中にも自宅のあるロサンゼルスを離れ、チームに合流する見込みだ。

過去３大会のＷ杯に出場し、２２年カタールＷ杯ではキャプテンも務めた吉田。今回は２６人のメンバーから漏れたが、日本で行われた事前合宿に参加し、５月３１日のアイスランド戦に先発出場。前半１４分の交代時には、選手たちが作った花道を通って交代した。これはＷ杯の経験を今の選手たちに伝え、日本サッカー会に貢献してきた吉田のキャリアに対しての感謝の意味を込めた出場だった。

試合後には「本当に楽しかった」と代表キャリアのひと区切りを惜しんだ吉田。Ｗ杯中の予定については「とりあえず１回、あさってＬＡに帰ります。娘の学校があるので（笑い）。この１週間、（代表に）来るのが想定外すぎて、いろんなことをキャンセルして来ている。１回帰って調整させてください」と語っていた。

しかし合宿を通じて大きな存在感を放ち、さらには米国でのプレー経験も豊富で、チームに好影響を与えた吉田の存在を見た森保一監督らが、Ｗ杯での帯同も依頼したとみられる。吉田は５５人の予備登録メンバーにも含まれている見込みで、現メンバーの選手たちにアクシデントが起こった際には、初戦の２４時間前までなら選手として登録することも可能となる。