国会では、高市首相の秘書と、衆院選などで他候補を誹謗中傷した動画の作成者のものとされる音声を週刊誌が報じたことを受け、野党側が高市首相を追及しました。

中道改革連合・伊佐議員

「その音声が木下秘書本人かどうか確認してほしいとお願いをしておりましたが、結果いかがだったでしょうか」

高市首相「ご指摘のオンラインを確認しようと思いましたら、会員制の有料オンラインなんですね。有料オンライン会員になろうとは思いませんでした。またその方法もありませんでしたので、確認できませんでした」

今回、週刊文春が公開した音声は、高市首相の公設第一秘書と動画の作成者がウェブ会議でやりとりしたとする音声です。この音声について、野党・中道改革連合の伊佐議員は、秘書本人のものか確認するよう3日、事前に通告し、答弁を求めていました。

高市首相は、3日夜は公務などに追われ、質問通告を見たのは、4日の午前3時半ごろだった、と述べました。さらに、週刊誌報道については、「事実でないものもたくさんある」としたうえで、「いちいちそんなものに反応するよりは公務を優先したい」「今まで私に対して間違った記事を書いていた。こちらの言い分はほとんど取り上げられない。そこの有料会員に私になれということであればそれはできない」などと答弁しました。

その後、昼の休憩を挟んで同じ中道の長妻議員から改めて問われた際には、「文字起こしで内容を確認した」としたうえで、「週刊誌がこれまで問題にしているような動画の作成のやりとりではないものだった」と述べました。また、秘書本人の音声かどうかについては、文字起こしであることを理由に、「断言することは難しい」としています。

この問題について、野党は5日も引き続き追及する方針です。