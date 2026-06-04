日本公演も決定！K-POPバーチャルアイドル・PLAVE、初のワールドツアー開催へ

K-POPバーチャルアイドル・PLAVE（プレイブ）が、初のワールドツアー「2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC]」の開催を発表した。

ワールドツアー開催を知らせるポスターには、赤い文字で「KEEP IT MANIC」と記されており、そのタイトル通りの強烈なエネルギーを予感させる。

【関連】PLAVE、バーチャルなのに過激ファンの被害？

昨年、自身初となるアジアツアーを成功裏に終えたPLAVE。今年は待望のワールドツアー開催を発表し、ファンの期待を高めている。

ツアーは韓国・仁川公演（9月12日、13日）を皮切りに、日本・神奈川（9月26日、27日）、高雄（10月3日）、バンコク（10月10日）、シンガポール（10月17日）、台北（10月24日）、マカオ（10月31日）などで開催される予定だ。

今後、さらに多くの国と地域での公演も予定されており、各公演の詳細は後日発表される。

©︎VLAST

2023年3月12日に韓国でデビューしたPLAVEは、YEJUN（イェジュン）、NOAH（ノア）、BAMBY（バンビ）、EUNHO（ウノ）、HAMIN（ハミン）からなる5人組K-POPバーチャルアイドルグループだ。

メンバー自らが作詞・作曲・振付を手掛けるセルフプロデュースグループとして活動しており、韓国最大級の音楽配信サービスMelonのTOP100チャートでは、男性バーチャルアーティストとして初めて1位を獲得。さらに、デビューから約1年4カ月後の2024年7月には、Melonでの累計ストリーミング再生回数10億回を突破し、史上最速記録を打ち立てた。

2025年2月に発売した3rd Mini Album『Caligo Pt.1』は、日本発売初日にオリコンデイリーアルバムランキング（2025年2月28日付）で1位を記録。Billboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート「Top Albums Sales」（集計期間：2025年2月24日〜3月2日）でも首位を獲得した。

©︎VLAST

さらに、米ビルボードの主要チャート「Billboard Global 200」と「Billboard Global Excl. U.S.」（2025年2月19日発表）にランクインし、男性バーチャルアイドルとして初の快挙を達成した。また、『Caligo Pt.1』は発売からわずか1週間で103万枚を売り上げ、K-POPバーチャルアイドルとして初めて初動ミリオンセラーを達成。数々の新記録を打ち立てた。

昨年6月16日には、JP 1ST SINGLE『かくれんぼ』で待望の日本デビューを果たした。最近では、「第40回日本ゴールドディスク大賞」で「ベスト3ニュー・アーティスト（アジア）」を受賞し、海外バーチャルアイドルとして初の受賞という快挙を達成。K-POP史のみならず、日本の音楽史にも名を刻んだ。

今年4月には、4th Mini Album『Caligo Pt.2』をリリース。米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」に初ランクインするなど、数々の記録を更新しながらキャリアハイを続けている。

グローバルな活躍を続けるPLAVEの今後の活動に、さらなる期待が寄せられている。

◇PLAVE プロフィール

韓国のテレビ局MBCの社内ベンチャーから独立分社したバーチャルIPスタートアップ企業VLAST社が生み出した、バーチャルアイドル。2023年3月12日にデビュー。メンバーはイェジュン、ノア、バムビ、ウノ、ハミンの5人。グループ名のPLAVEは、「Play」と「Rêve（夢）」を組み合わせた造語で、「自分たちの夢を叶えるために新しい世界を作っていく」という意味が込められている。作詞・作曲・振付をメンバーが手掛けるセルフプロデュースグループ。デビューから約1年4カ月後の2024年7月には、韓国最大級のストリーミングサイト「Melon」にて、ストリーミング総再生回数10億回を達成し、歴代最短記録を更新した。