１６日から２１日までの６日間、岸和田競輪場で「Ｇ１・第７７回高松宮記念杯競輪」と「Ｇ１・第４回パールカップ」（１８日まで）が行われる。この開催に先立ち、岸和田市公営競技事業所の横田智美所長らが４日、日本競輪選手会・大阪支部の稲川翔選手と岸和田けいりんＰＲ大使の白井美早子さんを伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲを行った。

伝統の“東西対抗戦”が今年も初夏の岸和田に帰って来る。主役を張るのは、悲願のダービー制覇を果たし、３年ぶりの戴冠を目指す地元の絶対的エース・古性優作に、昨年の覇者・脇本雄太。そして、２０１４年の６５回大会を制している稲川が、同じうま年の今大会で復活ののろしを上げる。

「この２年間出場できず、うらやましい思いで見ていた。その分、強い気持ちを持って、かつ冷静に走りたい。近畿における自分の役割を果たせば結果はついてくると思う」

一方のガールズは、大会連覇をかける佐藤水菜の天下が続くが、白井さんは「今年は児玉さんに頑張ってほしい」と、実力者・児玉碧衣に熱いエールを送り、他の注目選手として北岡マリア、半田水晶という初出場となる若い２人を挙げた。

「威厳」と「魂」をコンセプトにした岸和田の６日間は、楽しい場内イベントもてんこ盛りだ。「売上目標は１３５億円。幅広い世代の方々に楽しんでもらいたい」と横田所長。最終日の２１日は本紙野球評論家・糸井嘉男氏のトークショーもあるのでお見逃しなく！！