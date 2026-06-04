「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（３日、フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手は「１番・投手兼ＤＨ」で投打同時出場し、投げては６回２安打無失点で自身４連勝の６勝目をマーク。打っては４戦連続マルチ安打をマークするなど４打数３安打２四球、１得点。試合後のハイタッチでは決勝弾を放ったカイル・タッカー外野手を両手で指さしてたたえた。

山本由伸投手とタッチをかわし、勝利の列に並んだ大谷。タッカーが駆け寄ってくると両手で指さしながら活躍をたたえた。二回に右中間席にあるプールを越える特大の５号決勝２ラン。さらに３安打をマークし、打率を・２４３へ上昇させた。

昨オフにＦＡの目玉となり、ドジャースと４年２億４０００万ドルで契約したタッカー。だが開幕から打撃が振るわず、５月は打率・２４２、１本塁打と低迷した。６月に入っても２試合連続ノーヒットだったが、第１打席の２ランで勢いに乗って安打を積み上げた。

試合後のグラウンドインタビューでは大谷について「素晴らしい」を連呼。その上で「彼が選手としても、人間としてもどだけ優れているか、言葉では言い尽くせない。相手にとっては最高レベルの選手と対戦することになるわけですが、彼は本当に素晴らしい」と称賛を惜しまなかった。