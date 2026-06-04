Hey! Say! JUMP知念侑李、大野智との交流に言及 嵐との初対面振り返る「楽屋来なよって言っていただいて」
【モデルプレス＝2026/06/04】Hey! Say! JUMPの知念侑李が6月3日深夜放送のフジテレビ系バラエティー番組「いたジャン！」（毎週水曜24時15分〜）に出演。嵐との思い出を振り返った。
【写真】JUMP知念、 “憧れ”嵐メンバーとCM初共演で紫髪に
この日の番組では、人見知りである知念が人生初の1人スナックロケに挑戦した。嵐に憧れて事務所に入ったというほどの“嵐ファン”として知られる知念は、スナックのママからその話題を出されると「大野くん大好きです」と笑顔。最近の交流について聞かれると「連絡先とかは知ってますけど、僕からは連絡できないですね。絶対緊張しちゃうんで。遠くから見てるくらいが僕はちょうど良いのかなっていうのがありますね」と語り、今も変わらぬ思いを明かした。
さらに知念は「事務所に入ったばっかりの小学校4年生か5年生くらいの時に、静岡から東京に出てきて雑誌の撮影があったんですよ。隣のスタジオで松本潤くんが1人で撮影をされていて」と回想。「そこに挨拶に行って『嵐が好きなんです。今度、名古屋のライブを観に行くんです』って言ったら『じゃあ、そのとき楽屋来なよ』って言っていただいて。うちのお母さんと一緒に嵐の楽屋に浜松のうなぎパイを差し入れに行って」と松本とのエピソードを語った。
続けて「そしたら櫻井くんが僕の顔を見て「『知念ちゃんだ〜！』って」と顔を撫でられたことを明かし「初めましてなんだけど可愛がってくれて。それが初めて嵐の皆さんを直接見た瞬間だと思いますね」と嵐との初対面の思い出を懐かしそうに振り返った。
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した嵐は、2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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【写真】JUMP知念、 “憧れ”嵐メンバーとCM初共演で紫髪に
◆知念侑李、大野智は憧れ「大好きです」
この日の番組では、人見知りである知念が人生初の1人スナックロケに挑戦した。嵐に憧れて事務所に入ったというほどの“嵐ファン”として知られる知念は、スナックのママからその話題を出されると「大野くん大好きです」と笑顔。最近の交流について聞かれると「連絡先とかは知ってますけど、僕からは連絡できないですね。絶対緊張しちゃうんで。遠くから見てるくらいが僕はちょうど良いのかなっていうのがありますね」と語り、今も変わらぬ思いを明かした。
◆知念侑李、松本潤＆櫻井翔との思い出
さらに知念は「事務所に入ったばっかりの小学校4年生か5年生くらいの時に、静岡から東京に出てきて雑誌の撮影があったんですよ。隣のスタジオで松本潤くんが1人で撮影をされていて」と回想。「そこに挨拶に行って『嵐が好きなんです。今度、名古屋のライブを観に行くんです』って言ったら『じゃあ、そのとき楽屋来なよ』って言っていただいて。うちのお母さんと一緒に嵐の楽屋に浜松のうなぎパイを差し入れに行って」と松本とのエピソードを語った。
続けて「そしたら櫻井くんが僕の顔を見て「『知念ちゃんだ〜！』って」と顔を撫でられたことを明かし「初めましてなんだけど可愛がってくれて。それが初めて嵐の皆さんを直接見た瞬間だと思いますね」と嵐との初対面の思い出を懐かしそうに振り返った。
◆嵐、5月31日に26年半の活動に幕
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した嵐は、2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
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