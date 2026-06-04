「ブレーブス７−３ブルージェイズ」（３日、アトランタ）

ブルージェイズが悪夢の４連敗で借金は４に膨らんだ。岡本和真内野手は「７番・三塁」で先発出場し、第２打席で左前打をマークするなど４打数１安打だった。

逆転された直後の四回、第２打席で三遊間へ痛烈な打球を放った岡本。三塁手のグラブをはじき左前へ抜けて行った。６月に入って２試合連続安打となり、続くヒメネスの右前打で一気に三塁を陥れる好走塁を見せた。

しかし得点にはつながらず。第３打席も痛烈な打球を放ったが今度は三塁手の正面を突いた。八回２死一、二塁の好機では元阪神のスアレスが投じた１０１マイルのフォーシームにバットが空を切り、空振り三振に倒れた。

チームは勝率５割で迎えたオリオールズ戦で初の貯金生活が目前と迫った中、クローザーのホフマンが４点リードを守れず九回逆転サヨナラ負けを喫してしまった。そこから連敗街道を突き進んでおり、この日も先制したが先発のコービンが痛恨の逆転３ランを被弾。七回にはダメ押しアーチも食らった。九回にバレンズエラがソロ本塁打を放ったが反撃はここまで。ナ・リーグ最高勝率を誇るブレーブスに力の差を見せつけられてしまった。