『未解決の女』最終章へ突入！淵上泰史、山崎紘菜、オズワルド伊藤ら個性豊かなゲストが参戦

本日6月4日（木）、ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』の第8話が放送される。

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いよいよ最終章へ突入する『未解決の女』。

第8話では、新たな未解決事件の捜査に挑む警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係が、警視庁を揺るがす非常事態に直面する。

◆淵上泰史、山崎紘菜ら実力派ゲストが出演

Netflixの話題作『イクサガミ』（2025年〜）の剣客・櫻役でも注目を集めている淵上泰史、2021年に映画『モンスターハンター』でハリウッド進出も果たした山崎紘菜ら実力派ゲストを迎える第8話。

“善良な市民”を名乗る正体不明の人物から6係宛てに、ある未解決事件の捜査を依頼する手紙が届いたことから、物語は大きく動き出す。

“善良な市民”が通報してきたのは、6年前に会社社長が絞殺された未解決事件。

犯人と目された従業員・柿田賢介（淵上）はただちに指名手配され、情報提供者には最大800万円もの懸賞金まで提示されていたが、その足取りは依然としてつかめぬままだったのだ――。

手紙に書かれた新情報をもとに柿田の居場所を突き止めるべく、鳴海理沙（鈴木京香）や陸奥日名子（黒島結菜）ら6係の面々は捜査を開始。

ところが、柿田と個人的に連絡を取り合う間柄だというスナックのホステス・高瀬玲子（山崎）に協力を仰ぎ、身柄を確保しようとした矢先、柿田が驚愕の行動に出る。

理沙も違和感を拭えない柿田の行動と、そこに隠された真の目的、そして“善良な市民”を名乗る謎の人物の正体とは？

さらに、その先に待ち受けている“警視庁を揺るがす、さらなる非常事態”とは一体？

◆オズワルドの伊藤俊介もゲスト出演

さらに第8話には、オズワルドの伊藤俊介もゲスト出演する。

伊藤が演じるのは、警視庁広報課の船津たける。第7話のラストで、6係に取材依頼書を出した人物だ。

第8話の冒頭では、船津が意気揚々と6係の面々を取材。その様子が警視庁公式動画チャンネルで公開されるのだが…。

何を隠そう、“善良な市民”が6係に手紙を送ろうと決意したキッカケは、この取材動画。はたして、その内容とは？

伊藤と、6係メンバーを演じるキャスト陣の息ピッタリな掛け合いにも注目だ。

◆日名子（黒島結菜）がホステスに扮装！

第8話にはまだまだ注目すべきポイントが。

日名子がホステスに扮装し、古賀＆草加らとともにスナックで潜入捜査を開始。何としても柿田の身柄を確保すべく、奮闘するのだが…。

ライトブルーのサテン地ワンピースに身を包んだ日名子は、首尾よくホステスになりきることができるのか？

彼女が見せる新たな顔にも期待が高まる。