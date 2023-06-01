【Amazon：HTC VRヘッドセット セール】 セール期間：6月4日0時～6月11日23時59分

「VIVE Focus Vision」と「VIVEフェイシャルトラッカー」のセット

Amazonにて、HTCのVRヘッドセットなどがセール価格で販売されている。セール期間は6月11日23時59分まで。

期間中は、ベースステーション不要で、フルボディトラッカー対応のハイブリッドスタンドアロンPC VRヘッドセット「VIVE Focus Vision」と、唇や頬など顔の下半分の38種類の部位をモノカメラでトラッキングできるリップトラッカーデバイス「VIVEフェイシャルトラッカー」のセットや、両目解像度で最大4,896×2,448/5K解像度、120Hzの高リフレッシュレートを実現したVRヘッドセット「HTC VIVE PRO 2 フルセット」、「VIVEトラッカー Ultimate 3台とUSBワイヤレスドングル 1台」+「VIVE トラッカー（Ultimate）用ストラップ」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

HTC VIVE PRO 2 フルセット

VIVEトラッカー Ultimate 3台とUSBワイヤレスドングル 1台+VIVE トラッカー（Ultimate）用ストラップ