TBSÆî¸å°É»Ò¥¢¥Ê¡Ö¥ª¥éÆî¸ç¶õ¡ª¡×¡¡Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¥³¥¹¥×¥ìS¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÂçÈ¿¶Á¡ª¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×
¡¡TBSÆî¸å°É»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê25¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥ª¥Ã¥¹¡ª¥ª¥éÆî¸ç¶õ¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÀè½µ¿åÍËÆü¤Î¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¤ß¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤Ê¡ª¡ª¡×¤ÈÂç¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÂ¹¸ç¶õ¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤À¡Á¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¼¡²ó¤ÏÄ¶¥µ¥¤¥ä¿Í¤Ç¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿½Ð¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ê¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£