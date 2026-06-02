ポルトガル代表メンバー26名の背番号決定！ 6大会連続出場のC・ロナウドは「7」、ベルナルド・シウバが「10」

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　ポルトガルサッカー連盟（FPF）は2日、FIFAワールドカップ2026に臨むポルトガル代表メンバー26名の背番号を発表した。

　7大会連続9回目のW杯出場となる優勝候補の一角に挙がるポルトガル。本大会ではコロンビア代表、ウズベキスタン代表、コンゴ民主共和国代表と同じグループKに入っている。

　ロベルト・マルティネス監督は、史上最多6大会連続出場となるエースのクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）やブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）、ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ）、ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ）、ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）ら27名を発表していた中、GKリカルド・ヴェーリョ（ゲンチレルビルリイ）が外れることとなった。

　背番号はC・ロナウドが「7」、ブルーノ・フェルナンデスが「8」、ベルナルド・シウバが「10」などお馴染みの番号となっている。

　なお、本大会前にチリ代表、ナイジェリア代表との親善試合を実施。その際も同じ番号を着用することとなる。

▼GK
1　ディオゴ・コスタ（ポルト）
12　ジョゼ・サ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
22　ルイ・シルヴァ（スポルティング）

▼DF
2　ネルソン・セメド（フェネルバフチェ／トルコ）
3　ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）
4　トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
5　ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
6　マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ／イングランド）
13　レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）
14　ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）
20　ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）
25　ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）

▼MF
8　ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
10　ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ／イングランド）
15　ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
21　ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
23　ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
24　サム・コスタ（マジョルカ／スペイン）

▼FW
7　クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）
9　ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン／フランス）
11　ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）
16　フランシスコ・トリンコン（スポルティング）
17　ラファエル・レオン（ミラン／イタリア）
18　ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）
19　ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ／スペイン）
26　フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス／イタリア）