南海キャンディーズ、久々『タイタンライブ』 ウエストランド河本は初ピン出演【出演者一覧】
12日に行われる『タイタンライブ』『爆笑問題with タイタンシネマライブ』の出演者情報が2日、解禁となった。
【写真】久々の南海キャンディーズも！『タイタンライブ』豪華ラインアップ
1996年より2ヶ月に1度、東京銀座で行われる『タイタンライブ』。爆笑問題をはじめ、人気芸人達による同ライブは2009年より、リピート無し、一度限り、『爆笑問題with タイタンシネマライブ』として、全国のTOHOシネマズ系映画館全27館にて同時生中継している。
今回は今年3月にグランドオープンしたばかりのTOHOシネマズ大井町にて特別上映が決定し、全28館での上映となる。
ゲストに、南海キャンディーズが久々の出演。さらに三四郎、豆鉄砲、サルベースといった豪華ゲストに加えて、タイタンメンバーは、ウエストランド・河本太が初のピン出演を果たす。
■出演者
【出演者】爆笑問題／キュウ／シティホテル3号室／ネコニスズ／河本太（ウエストランド）／脳みそ夫／あさひ／まんじゅう大帝国／春とヒコーキ／藤元達弥／レーズンダイナマイト
【ゲスト】南海キャンディーズ／三四郎／豆鉄砲／サルベース／BOOMER&プリンプリン
【写真】久々の南海キャンディーズも！『タイタンライブ』豪華ラインアップ
1996年より2ヶ月に1度、東京銀座で行われる『タイタンライブ』。爆笑問題をはじめ、人気芸人達による同ライブは2009年より、リピート無し、一度限り、『爆笑問題with タイタンシネマライブ』として、全国のTOHOシネマズ系映画館全27館にて同時生中継している。
ゲストに、南海キャンディーズが久々の出演。さらに三四郎、豆鉄砲、サルベースといった豪華ゲストに加えて、タイタンメンバーは、ウエストランド・河本太が初のピン出演を果たす。
■出演者
【出演者】爆笑問題／キュウ／シティホテル3号室／ネコニスズ／河本太（ウエストランド）／脳みそ夫／あさひ／まんじゅう大帝国／春とヒコーキ／藤元達弥／レーズンダイナマイト
【ゲスト】南海キャンディーズ／三四郎／豆鉄砲／サルベース／BOOMER&プリンプリン