±ÜÍ÷Ãí°Õ¡¢¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×Â³½Ð¤Î±Ç²è¡Ø¥¢¥¦¥È¥¦¥©ー¥¿ー¥º Îö¤±¤¿º½Çù¡Ù6·î26Æü¸ø³«·èÄê ¨¡ ÓÒÅÇ¤¹¤ë´ÑµÒ¡¢¾å±Ç¸å¤â´Ý¤Þ¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤´ÑµÒ¤Ê¤ÉÀº¿ÀÊø²õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹±Ç²è
ÀÕÇ¤¤Ï¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÅÓÃæÂà¾ì¼ÔÂ³½Ð¡¢±ÜÍ÷Ãí°Õ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥Ã¥Æー¥¸¥Û¥éー¡Ø¥¢¥¦¥È¥¦¥©ー¥¿ー¥º¡¡Îö¤±¤¿º½Çù¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¥éー±Ç²èÀìÌç¥µ¥¤¥ÈBloody Disgusting¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹SCREAMBOX¤Ç¡¢¡Èº£Ç¯ºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤¡É¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤â¶ËÃ¼¤Ç¡¢¶²ÉÝ¤Î¤¢¤Þ¤êApple Watch¤Î¿´Çï¥â¥Ë¥¿ー¤¬ºîÆ°¤·¤¿¼Ô¡¢¡È²»¡É¤È¡È¸÷¡É¤ËÆ³¤«¤ì¤ÆÓÒÅÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼Ô¡¢·à¾ì¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤ºÂÛ»ù¤Î¤è¤¦¤Ë´Ý¤Þ¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´ÑµÒ¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÅÓÃæÂà¾ì¼ÔÂ³½Ð¡É¡ÈÀº¿ÀÊø²õ¡É¤Î¿¨¤ì¹þ¤ß¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î°ìËÜ¤À¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢¥â¥Ïー¥Ùº½Çù¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢4¿Í¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥â¥Ïー¥Ùº½Çù¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È´ñÌ¯¤Ê²»¡¢°ÛÍÍ¤Ê¸÷¡¢ÀâÌÀÉÔÇ½¤Ê¸½¾Ý¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¥«¥á¥é¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÎÎö¤±ÌÜ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°Ì´Åª±ÇÁü¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
º½Çù¤Ç²¿¤«¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤È¤«¡¢²øÊª¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±½ã¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²»¤È¸÷¡¢µÏ¿±ÇÁü¡¢¤½¤·¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤°Û¾ï¤½¤Î¤â¤Î¤¬´ÑµÒ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Î¥Û¥éー¡£Á°±ÒÅª¤Ê±ÇÁü¤ÈÊª¸ìÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌ´ÑµÒ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤â·ã¤·¤¯»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤À¡£© Outwater Road X, LLC. 2022 © Outwater Road X, LLC. 2022 © Outwater Road X, LLC. 2022 © Outwater Road X, LLC. 2022 © Outwater Road X, LLC. 2022 © Outwater Road X, LLC. 2022 © Outwater Road X, LLC. 2022
´ÆÆÄ¤Ï¡¢µÓËÜ²È¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥í¥Óー¡¦¥Ð¥ó¥Õ¥£¥Ã¥Á¡£ËÜºî¤¬Ä¹ÊÔ½é´ÆÆÄºî¤È¤Ê¤ë¡£10ºÐ¤Îº¢¤«¤é±Ç²è¤ò»£¤ê»Ï¤á¡¢Ã»ÊÔÀ©ºî¤ò·Ð¤ÆÅþÃ£¤·¤¿½éÄ¹ÊÔ¤¬¡¢¤³¤Î¡È¥È¥é¥¦¥Þµé±Ç²èÂÎ¸³¡É¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£½Ð±é¤Ï¥í¥Óー¡¦¥Ð¥ó¥Õ¥£¥Ã¥Á¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥Ð¥½¥ê¥¹¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥·¥ã¥á¥ë¡¢¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥á¥¤¤é¡£© Outwater Road X, LLC. 2022
´Ñ¤ëÁ°¤«¤é·Ù²ü¿´¤òÀú¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ø¥¢¥¦¥È¥¦¥©ー¥¿ー¥º¡¡Îö¤±¤¿º½Çù¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¡¢¥·¥Í¥Þー¥È¿·½É¤Û¤«Á´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー¡£±ÜÍ÷Ãí°Õ¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¡£