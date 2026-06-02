ミリー・ボビー・ブラウン主演『エノーラ・ホームズの事件簿3』 ティーザー予告＆ビジュアル解禁
女優のミリー・ボビー・ブラウンが主演を務めるNetflix映画『エノーラ・ホームズの事件簿3』が7月1日よりNetflixにて世界独占配信。日本版ティーザー予告とティーザービジュアルが解禁された。
【動画】『エノーラ・ホームズの事件簿3』スリルとロマンスが激しく入り混じる日本版ティーザー予告
本作は、Netflixのメガヒットシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』でイレブン役を演じたミリー主演／製作の本格ミステリー・アドベンチャーのシリーズ第3弾。名探偵シャーロック・ホームズの妹であり、好奇心旺盛で兄譲りの天才的頭脳を持つエノーラ・ホームズが難事件の解決に挑む。
この度、恋人と婚約して幸せ絶頂のエノーラが、結婚式目前に兄シャーロックの誘拐事件に直面する、スリルとロマンスが激しく入り混じる日本版ティーザー予告が解禁。さらに、ウェディングドレス姿のエノーラが銃を構え、過去最大の難事件を迎え撃つティーザービジュアルも解禁された。
かの有名な私立探偵シャーロック・ホームズの妹であるエノーラ・ホームズが一人前の探偵を目指し、あらゆる難事件へと挑んでいく「エノーラ・ホームズ」シリーズ。第3弾となる本作ではイギリスを飛び出し、地中海に浮かぶ美しい島マルタを舞台に物語が繰り広げられる。
過去の難事件を一緒に解決してきたテュークスベリーと付き合い始めたエノーラは、平穏で甘い日々をマルタで過ごしていた。プロポーズも受け、まさに幸せの絶頂に浸るエノーラだったが、そんな彼女を一瞬で夢から覚めさせる衝撃の事件が発生。名探偵である兄シャーロックが何者かに誘拐されてしまったのだ。
テュークスベリーが待つ式場へと向かうさなかにその報せを聞いたエノーラは、純白のドレスを翻しシャーロックの行方を捜すためマルタの街を奔走。映像には、燃え盛る建物から決死のジャンプを試みたり、屈強な男を華麗な回し蹴りでノックアウトしたりと、次々と襲い掛かるピンチを持ち前の行動力と母に鍛えられた武術、そして兄譲りの頭脳を駆使して立ち向かう頼もしい姿が。
どんな些細なヒントも見逃さない探偵としての優れた嗅覚も発揮し、事件の真実に迫っていくが、そこには予想もしない展開が待ち受けていた。
エノーラと共に事件の手がかりを追い、時には画面越しに語り掛けられながら謎を解き明かしていくなど、まるで謎解きイベントに参加しているかのようなスタイルで、見る者を物語の世界観に引き込む「エノーラ・ホームズ」シリーズ。
解禁されたティーザービジュアルには人生最大の幸せを取るか、家族の窮地を救うのか、究極の二択を迫られたエノーラが事件に立ち向かう覚悟を決めた瞬間をとらえているが、果たしてどのような推理ショーが待ち受けているのか。異国の地で起きた危険と隣り合わせの超難解事件を解決し、結婚式までに兄シャーロックを救い出すことができるのか。
Netflix映画『エノーラ・ホームズの事件簿3』は7月1日よりNetflixにて世界独占配信。
【動画】『エノーラ・ホームズの事件簿3』スリルとロマンスが激しく入り混じる日本版ティーザー予告
本作は、Netflixのメガヒットシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』でイレブン役を演じたミリー主演／製作の本格ミステリー・アドベンチャーのシリーズ第3弾。名探偵シャーロック・ホームズの妹であり、好奇心旺盛で兄譲りの天才的頭脳を持つエノーラ・ホームズが難事件の解決に挑む。
かの有名な私立探偵シャーロック・ホームズの妹であるエノーラ・ホームズが一人前の探偵を目指し、あらゆる難事件へと挑んでいく「エノーラ・ホームズ」シリーズ。第3弾となる本作ではイギリスを飛び出し、地中海に浮かぶ美しい島マルタを舞台に物語が繰り広げられる。
過去の難事件を一緒に解決してきたテュークスベリーと付き合い始めたエノーラは、平穏で甘い日々をマルタで過ごしていた。プロポーズも受け、まさに幸せの絶頂に浸るエノーラだったが、そんな彼女を一瞬で夢から覚めさせる衝撃の事件が発生。名探偵である兄シャーロックが何者かに誘拐されてしまったのだ。
テュークスベリーが待つ式場へと向かうさなかにその報せを聞いたエノーラは、純白のドレスを翻しシャーロックの行方を捜すためマルタの街を奔走。映像には、燃え盛る建物から決死のジャンプを試みたり、屈強な男を華麗な回し蹴りでノックアウトしたりと、次々と襲い掛かるピンチを持ち前の行動力と母に鍛えられた武術、そして兄譲りの頭脳を駆使して立ち向かう頼もしい姿が。
どんな些細なヒントも見逃さない探偵としての優れた嗅覚も発揮し、事件の真実に迫っていくが、そこには予想もしない展開が待ち受けていた。
エノーラと共に事件の手がかりを追い、時には画面越しに語り掛けられながら謎を解き明かしていくなど、まるで謎解きイベントに参加しているかのようなスタイルで、見る者を物語の世界観に引き込む「エノーラ・ホームズ」シリーズ。
解禁されたティーザービジュアルには人生最大の幸せを取るか、家族の窮地を救うのか、究極の二択を迫られたエノーラが事件に立ち向かう覚悟を決めた瞬間をとらえているが、果たしてどのような推理ショーが待ち受けているのか。異国の地で起きた危険と隣り合わせの超難解事件を解決し、結婚式までに兄シャーロックを救い出すことができるのか。
Netflix映画『エノーラ・ホームズの事件簿3』は7月1日よりNetflixにて世界独占配信。