女優の三吉彩花（29）が5月27日までに、自身のInstagramのストーリーズを更新。三吉といえば、背中の“花柄”タトゥーを公開して大きな話題を呼んだことが記憶に新しいが、今度は意外な場所でタトゥーを“ちょい見せ”し、再び注目を集めている。

三吉が初めてタトゥーを公開したのは4月20日のInstagram投稿だ。ハイジュエリーブランド「ブシュロン」のコレクションを手に、背中が大きく開いた黒いドレス姿を披露。腰から背中、肩にかけて伸びる青い花のタトゥーがあらわになっていた。

投稿では英語で《30歳で人生の新しい章を始めようと思ったとき、刺青が浮かんだ。それは自分に忠実に生きる決意の証です》と説明。《私の生き方を背後から支えてくれています》とタトゥーに込めた思いを明かし、《「自分らしい花を咲かせる」ことに心を込めて》とも綴っていた。

人気女優による大胆なタトゥー公開は大きな反響を呼んだが、その後のInstagramではタトゥーが目立つ投稿はほとんど見られなかった。映画『プラダを着た悪魔2』のジャパンプレミアイベントに登場した際も、美腹筋がのぞくミニ丈シャツ姿が話題になった一方、タトゥーはジャケットに隠れていた。

そんななかで注目を集めたのが、今回のストーリーズ投稿だった。

「三吉さんがアップしたのは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと思われる場所で撮影された4枚のショットです。《領域展開してきた》とのコメントが添えられており、USJと『呪術廻戦』のコラボイベントを楽しんだようです。

タトゥーが確認できたのは、イベントステージを正面から撮影したバックショット。パーカーを着用しているものの肩口が見えるラフな着こなしで、首筋に向かって伸びる花のタトゥーがちらりと写っていました。当日はキャップとサングラス姿だったようですが、この特徴的なデザインを見て三吉さん本人だと気づいたファンもいたかもしれませんね」（芸能ライター）

この“タトゥーチラ見せ”がネットニュースで取り上げられると、コメント欄には、

《入れた人は自己満で入れたと口を揃えて言うけど、自分より多くの他人に見せようとするから辻褄が合わないんだよな》

《結局は人に見せたいから入れてるんだろうね》

《タトゥー入れたりそれを見せたりどうしたんだろうと素直に思っちゃった》

といった声が上がっている。

背中一面のタトゥー公開で話題を呼んでから約1カ月。今回は“ちょい見せ”ながらも、その存在感を改めて印象づけることになったようだ。