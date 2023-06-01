日経225先物：2日0時＝470円安、6万6610円
2日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比470円安の6万6610円と急落。日経平均株価の現物終値6万6934.33円に対しては324.33円安。出来高は7980枚となっている。
TOPIX先物期近は3910.5ポイントと前日比28ポイント安、TOPIXの現物終値比は30.2ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66610 -470 7980
日経225mini 66625 -450 174713
TOPIX先物 3910.5 -28 11554
JPX日経400先物 35570 -230 356
グロース指数先物 770 -2 571
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3910.5ポイントと前日比28ポイント安、TOPIXの現物終値比は30.2ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66610 -470 7980
日経225mini 66625 -450 174713
TOPIX先物 3910.5 -28 11554
JPX日経400先物 35570 -230 356
グロース指数先物 770 -2 571
東証REIT指数先物 売買不成立
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