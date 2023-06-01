　2日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比470円安の6万6610円と急落。日経平均株価の現物終値6万6934.33円に対しては324.33円安。出来高は7980枚となっている。

　TOPIX先物期近は3910.5ポイントと前日比28ポイント安、TOPIXの現物終値比は30.2ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66610　　　　　-470　　　　7980
日経225mini 　　　　　　 66625　　　　　-450　　　174713
TOPIX先物 　　　　　　　3910.5　　　　　 -28　　　 11554
JPX日経400先物　　　　　 35570　　　　　-230　　　　 356
グロース指数先物　　　　　 770　　　　　　-2　　　　 571
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース