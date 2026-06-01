もう靴も服も濡らさない！梅雨前に売上2倍「着る傘」や“靴用カッパ”など最新“雨のお悩み”解決グッズ【Nスタ】
まもなくやってくる梅雨の季節。出番が増えるのが傘やレインコートなどのレイングッズ。
実は、“お悩み”を解決してくれるグッズは年々進化しています。
小さな子どもに「着る傘」雨の日のお悩み解決グッズ
一般的なレインコートでは防ぎきれない強風や雨も、形状記憶効果がついた新アイテムでしっかりガードしてくれるのが「フーディーサイクルレインコート（7678円）」。
びしょびしょに濡れた傘を、そのまま入れられるケース「3COINS 伸縮傘ケース蓄光（330円）」もあります。（※店舗により在庫状況が異なる）
女性
「カッパや長靴をすごく嫌がるので。うちの子たち。子どもが喜んで着てくれるデザインとか」
カッパを嫌がる子どもは大変ですよね。そんなときは「3COINS 着る傘（880円）」があります。
使い方は超簡単。動きが活発な子どもに被せるだけ。まだ傘を上手に持てない小さい子どもにおすすめです。（※店舗により在庫状況が異なる）
“靴の上から履く”で靴を濡らさない
女性
「洗濯物困りますよね。布団を干したまま仕事をしていて、あ〜ってなりました」
そんな急な雨でも大丈夫。雨を防ぐグッズ 「3COINS 洗濯物カバー（1980円）」もあります。（※店舗により在庫状況が異なる）
雨の悩みを解決するグッズ。都内の雑貨店にお邪魔すると、雨の日には欠かせない傘はもちろん、色んなお悩みを解決してくれるアイテムの数々が。これからの雨に備え、売場には多くの人が訪れていました。
3COINS原宿本店 瀬下莉子さん
「以前までは『傘のみ』でしたが、先週から様々なレイングッズが増えています。新商品がかなり増えたこともあって（売り上げは）2倍以上になっています」
前の週（取材時5月29日）に比べ、売上は2倍以上に。特に多かった悩みが…
女性
「あしもと。濡れちゃうのとか地味に嫌ですね。靴も靴下も」
「靴が濡れるのがちょっと嫌ですかね。それをカバーするものは無いような」
そのお悩みには、「カテバプラス シューズカバー（M2420円 / L2640円）」。靴の上からスポッと履くだけであっという間にレインブーツに早変わり。靴の上から履くカバー。いわば靴用のカッパです。
シリコン素材で滑りにくくなっていて、伸縮性もあり、ピッタリフィットしてくれます。コンパクトなのでカバンに入れて持ち運びもできます。
守るのは足元だけではありません。
ズボンの裾を濡らしたくない人には、「3COINS ロングシューズカバーM（880円）」。チャックを開けて簡単に履けるので、急な雨でもすぐに使うことができます。（※店舗により在庫状況が異なる）
また、雨の日の「車の乗り降り」がスムーズにできる「3COINS シリコーンマグネット傘ホルダー（330円）」は、ホルダーの磁石で傘を車の屋根にピタッと固定。濡れずに車の乗り降りが可能です。（※店舗により在庫状況が異なる）
傘を間違えて持って行かれない目印
そして、みなさんも一度は経験した事があるだろう、こんな困り事についてのグッズです。
出水麻衣キャスター:
とってもかわいいチャーム。何に使うのかというと、ビニール傘の目印にします。
傘の柄につける目印チャーム。傘の取り間違いを防ぐための、便利でかわいいグッズです。
女性
「カプセルトイが好きなので、いろいろな種類の（カプセルトイを）回したりして使っている」
この目印チャームはカプセルトイで獲得できます。都内の専門店には多くの種類が並んでいました。
完全ガードで横殴りの雨でも濡れない
さらに、傘を肩ベルトに固定して、両手が自由に使えるグッズ「3COINS アンブレラホルダー（1100円）」です。（※店舗により在庫状況が異なる）
服やカバンが濡れてしまう横殴りの雨。それを解決してくれるのが「コジット 傘の雨シャット（1078円）」。透明のビニールを傘に取り付ければ、横から吹き込む雨からカバンや服を守ってくれるのです。
コジット 芳田準治さん
「透明のフィルムなので、周りが見えなくなったり、視界を遮ったりもしないので、安心して使えるようにしています」
傘を閉じる時には、濡れた部分が内側になるので、手も濡れません。
コジット 芳田 準治さん
「こういう悩みは使うと『わかる わかる』という感じで、皆さんに好評いただいていると思います」
梅雨が近づくこの季節、嫌な雨も最新グッズで解決です。