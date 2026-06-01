まもなくやってくる梅雨の季節。出番が増えるのが傘やレインコートなどのレイングッズ。

実は、“お悩み”を解決してくれるグッズは年々進化しています。

【写真を見る】子どもが喜ぶ ハンズフリーの「着る傘」

小さな子どもに「着る傘」雨の日のお悩み解決グッズ

一般的なレインコートでは防ぎきれない強風や雨も、形状記憶効果がついた新アイテムでしっかりガードしてくれるのが「フーディーサイクルレインコート（7678円）」。

びしょびしょに濡れた傘を、そのまま入れられるケース「3COINS 伸縮傘ケース蓄光（330円）」もあります。（※店舗により在庫状況が異なる）





雨の日のお悩みを解決するレイングッズ！みなさん、どんなお悩みを抱えていますか?

女性

「カッパや長靴をすごく嫌がるので。うちの子たち。子どもが喜んで着てくれるデザインとか」

カッパを嫌がる子どもは大変ですよね。そんなときは「3COINS 着る傘（880円）」があります。



使い方は超簡単。動きが活発な子どもに被せるだけ。まだ傘を上手に持てない小さい子どもにおすすめです。（※店舗により在庫状況が異なる）

“靴の上から履く”で靴を濡らさない

女性

「洗濯物困りますよね。布団を干したまま仕事をしていて、あ〜ってなりました」

そんな急な雨でも大丈夫。雨を防ぐグッズ 「3COINS 洗濯物カバー（1980円）」もあります。（※店舗により在庫状況が異なる）



雨の悩みを解決するグッズ。都内の雑貨店にお邪魔すると、雨の日には欠かせない傘はもちろん、色んなお悩みを解決してくれるアイテムの数々が。これからの雨に備え、売場には多くの人が訪れていました。

3COINS原宿本店 瀬下莉子さん

「以前までは『傘のみ』でしたが、先週から様々なレイングッズが増えています。新商品がかなり増えたこともあって（売り上げは）2倍以上になっています」

前の週（取材時5月29日）に比べ、売上は2倍以上に。特に多かった悩みが…

女性

「あしもと。濡れちゃうのとか地味に嫌ですね。靴も靴下も」

「靴が濡れるのがちょっと嫌ですかね。それをカバーするものは無いような」

そのお悩みには、「カテバプラス シューズカバー（M2420円 / L2640円）」。靴の上からスポッと履くだけであっという間にレインブーツに早変わり。靴の上から履くカバー。いわば靴用のカッパです。



シリコン素材で滑りにくくなっていて、伸縮性もあり、ピッタリフィットしてくれます。コンパクトなのでカバンに入れて持ち運びもできます。

守るのは足元だけではありません。



ズボンの裾を濡らしたくない人には、「3COINS ロングシューズカバーM（880円）」。チャックを開けて簡単に履けるので、急な雨でもすぐに使うことができます。（※店舗により在庫状況が異なる）

また、雨の日の「車の乗り降り」がスムーズにできる「3COINS シリコーンマグネット傘ホルダー（330円）」は、ホルダーの磁石で傘を車の屋根にピタッと固定。濡れずに車の乗り降りが可能です。（※店舗により在庫状況が異なる）

傘を間違えて持って行かれない目印

そして、みなさんも一度は経験した事があるだろう、こんな困り事についてのグッズです。

出水麻衣キャスター:

とってもかわいいチャーム。何に使うのかというと、ビニール傘の目印にします。



傘の柄につける目印チャーム。傘の取り間違いを防ぐための、便利でかわいいグッズです。

女性

「カプセルトイが好きなので、いろいろな種類の（カプセルトイを）回したりして使っている」

この目印チャームはカプセルトイで獲得できます。都内の専門店には多くの種類が並んでいました。

完全ガードで横殴りの雨でも濡れない

さらに、傘を肩ベルトに固定して、両手が自由に使えるグッズ「3COINS アンブレラホルダー（1100円）」です。（※店舗により在庫状況が異なる）

服やカバンが濡れてしまう横殴りの雨。それを解決してくれるのが「コジット 傘の雨シャット（1078円）」。透明のビニールを傘に取り付ければ、横から吹き込む雨からカバンや服を守ってくれるのです。

コジット 芳田準治さん

「透明のフィルムなので、周りが見えなくなったり、視界を遮ったりもしないので、安心して使えるようにしています」

傘を閉じる時には、濡れた部分が内側になるので、手も濡れません。

コジット 芳田 準治さん

「こういう悩みは使うと『わかる わかる』という感じで、皆さんに好評いただいていると思います」

梅雨が近づくこの季節、嫌な雨も最新グッズで解決です。