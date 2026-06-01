STARGLOW、3rdシングル「Drivin′ My Life」新アーティスト写真公開 リラックスした素顔を披露
BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、7月22日にリリースする3rdシングル「Drivin' My Life」の新アーティスト写真を公開した。先日公開されたジャケットアートワークの世界観そのままに、ジュースやお菓子を手にリラックスする、メンバーの自然体な表情を切り取った1枚に仕上がっている。
【写真】雰囲気一変!?STARGLOWメンバーのソロショット
今回新たなビジュアルが解禁された3rdシングルは、表題曲「Drivin' My Life」に加え、5月25日に先行配信された「Good Boys Anthem」、2024年にRUI、TAIKI、KANONがトリプル主演を務めたFODオリジナルドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン〜GOTH〜』主題歌「GOTH」のSTARGLOWバージョンを含む全3曲を収録予定。パッケージは全6形態でのリリースとなり、それぞれに豪華なコンテンツが用意されている。
映像コンテンツとして、初回盤Aには2曲のミュージックビデオとそのBehind The Scenesを、初回盤Bには撮り下ろし特典映像を収録。また、三方背ケース仕様でフォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には、初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、Photo Shooting Behind The Scenesがコンパイルされる。
さらに、オリジナルグッズ「Memory Film Roll Keyring (メモリーフィルムロールキーリング)・オリジナル集合トレーディングカード」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品も展開される。
加えて、BMSG MUSIC SHOP限定での早期予約特典として、抽選でファンミーティング『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』リハーサル観覧＆オフィシャル出待ちへの招待もアナウンスされている。
発売翌週の7月29日には、STARGLOWにとって初となるライブDVD＆Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star"』のリリースも決定している。
リリースラッシュに続き、8月には現在開催中のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の追加公演として、8月1日、2日の神奈川・横浜アリーナ、8日、9日の兵庫・GLION ARENA KOBEでのアリーナ公演が決定。さらに『SUMMER SONIC 2026』への初出演も控えている。
今回新たなビジュアルが解禁された3rdシングルは、表題曲「Drivin' My Life」に加え、5月25日に先行配信された「Good Boys Anthem」、2024年にRUI、TAIKI、KANONがトリプル主演を務めたFODオリジナルドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン〜GOTH〜』主題歌「GOTH」のSTARGLOWバージョンを含む全3曲を収録予定。パッケージは全6形態でのリリースとなり、それぞれに豪華なコンテンツが用意されている。
映像コンテンツとして、初回盤Aには2曲のミュージックビデオとそのBehind The Scenesを、初回盤Bには撮り下ろし特典映像を収録。また、三方背ケース仕様でフォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には、初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、Photo Shooting Behind The Scenesがコンパイルされる。
さらに、オリジナルグッズ「Memory Film Roll Keyring (メモリーフィルムロールキーリング)・オリジナル集合トレーディングカード」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品も展開される。
加えて、BMSG MUSIC SHOP限定での早期予約特典として、抽選でファンミーティング『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』リハーサル観覧＆オフィシャル出待ちへの招待もアナウンスされている。
発売翌週の7月29日には、STARGLOWにとって初となるライブDVD＆Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star"』のリリースも決定している。
リリースラッシュに続き、8月には現在開催中のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の追加公演として、8月1日、2日の神奈川・横浜アリーナ、8日、9日の兵庫・GLION ARENA KOBEでのアリーナ公演が決定。さらに『SUMMER SONIC 2026』への初出演も控えている。