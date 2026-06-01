三菱UFJ銀行、10万円入金で現金2万円プレゼントの口座開設キャンペーン
三菱UFJ銀行は6月1日、「エムットでスタート！夏エンジョイキャンペーン アプリでの口座開設＋入金で現金最大2万円プレゼント」を開始した。
本キャンペーンは、アプリで普通預金口座を開設した利用者を対象に、所定の残高条件を達成すると現金最大2万円をプレゼントするもの。同行によると、常設の口座開設プランと比べて特典金額は最大10倍となる。
○現金最大2万円をプレゼント
同キャンペーンは、三菱UFJ銀行が提供するライフステージ総合金融サービス「エムット」の利用促進を目的としたもの。
キャンペーン期間は2026年6月1日〜7月28日、期間中にアプリで普通預金口座を開設し、口座開設完了日の翌月末日までにエントリーを完了する必要がある(2,000円を贈呈する常設プランはキャンペーン終了日未定)。
口座開設完了日の翌月末日時点で、残高が1万円以上〜10万円未満の場合は現金2,000円、10万円以上では2万円を贈呈する。
キャンペーン概要
ネット銀行を中心に高金利の定期預金や口座開設キャンペーンが相次ぐなか、メガバンクも特典強化による顧客獲得競争を進めている。新生活から数カ月が経過し、家計管理や資産形成を始めたいと考える人にとっては、こうしたキャンペーンを活用しながら金融サービスを見直すきっかけとなりそうだ。
横山茉紀 マイナビニュース プレミアムチャンネル編集部所属の編集者。NISA、投資信託、個別株、住宅ローン、金利、家計管理など、資産形成や住まいに関するテーマを中心に企画・編集を担当。金融・マネー分野を中心に、専門家監修記事やアンケート企画、最新ニュースを切り口にした解説記事などを多数手がける。読者の「お金の不安」をわかりやすくひも解く企画に注力している。 この著者の記事一覧はこちら
本キャンペーンは、アプリで普通預金口座を開設した利用者を対象に、所定の残高条件を達成すると現金最大2万円をプレゼントするもの。同行によると、常設の口座開設プランと比べて特典金額は最大10倍となる。
○現金最大2万円をプレゼント
キャンペーン期間は2026年6月1日〜7月28日、期間中にアプリで普通預金口座を開設し、口座開設完了日の翌月末日までにエントリーを完了する必要がある(2,000円を贈呈する常設プランはキャンペーン終了日未定)。
口座開設完了日の翌月末日時点で、残高が1万円以上〜10万円未満の場合は現金2,000円、10万円以上では2万円を贈呈する。
キャンペーン概要
ネット銀行を中心に高金利の定期預金や口座開設キャンペーンが相次ぐなか、メガバンクも特典強化による顧客獲得競争を進めている。新生活から数カ月が経過し、家計管理や資産形成を始めたいと考える人にとっては、こうしたキャンペーンを活用しながら金融サービスを見直すきっかけとなりそうだ。
横山茉紀 マイナビニュース プレミアムチャンネル編集部所属の編集者。NISA、投資信託、個別株、住宅ローン、金利、家計管理など、資産形成や住まいに関するテーマを中心に企画・編集を担当。金融・マネー分野を中心に、専門家監修記事やアンケート企画、最新ニュースを切り口にした解説記事などを多数手がける。読者の「お金の不安」をわかりやすくひも解く企画に注力している。 この著者の記事一覧はこちら