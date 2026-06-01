5月29日（金）、鹿児島県薩摩川内市は6月15日（月）～23日（火）と9月4日（金）～12日（土）にサンアリーナせんだいにてバレーボール女子日本代表チームが合宿を実施することを発表した。公式サイトが伝えている。

6月に開幕するネーションズリーグ（VNL）2026を皮切りに、8月のアジア選手権、9月のアジア競技大会に出場する女子日本代表。アジア選手権は2028年のロサンゼルスオリンピックの出場権がかかった大会でもあり、五輪出場権を獲得することが今年最大の目標となる。

なお、一度目の合宿の6月15日（月）～23日（火）はVNL2026の予選ラウンド第2週と重複しており、大会に出場している選手たちは合宿には参加しない見込みだ。また、二度目の合宿はアジア選手権とアジア競技大会の間に行われる。

この合宿では公開練習を予定していて、6月16日（火）、17日（水）、18日（木）、20日(土)、21日（日）、22日（月）の午後に行われる。午後の練習時間帯は概ね15:30～18:00の予定だが、練習内容により変更になる可能性があるとのこと。見学は無料でチケットや予約などの必要がないそうだ。