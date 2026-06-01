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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【豆板醤・甜面醤なし！】麺つゆとラー油だけで完成する和風なレンチン麻婆豆腐」と題した動画を公開しました。包丁も火も使わず、身近な調味料だけで手軽に麻婆豆腐が作れるレシピを紹介しています。



動画では、タッパーに材料を次々と入れていくだけの驚きの調理工程が披露されます。水を切った絹ごし豆腐の上に直接豚ひき肉をのせるのがポイントで、こうすることで「脂の多い豚ひき肉でもタッパーが溶ける心配なく調理可能」とのこと。さらに、片栗粉を茶こしなどでひき肉に直接振りかけ、麺つゆ、にんにく、生姜を加えてなじませます。



最後に水ときざみネギを加え、ラップをふんわりとかけて電子レンジ（600W）で6分加熱。豚肉に火が通っていれば、お好みでラー油をかけて完成です。スプーンで全体を豪快に崩して混ぜ合わせると、麺つゆとラー油だけなのに「まるで麻婆豆腐」な仕上がりに。



動画の後半では、さらにとろみをつけるアレンジも紹介されています。水溶き片栗粉を加えて追加加熱すると「とろっとろ！」になり、ご飯にのせてマーボー丼にするのもおすすめだそうです。家にある調味料だけで「パパっと簡単」に作れる和風麻婆豆腐。忙しい日の献立に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・絹ごし豆腐 1丁（300g）

・豚ひき肉 50g

・片栗粉 小さじ1

・麺つゆ（2倍濃縮） 大さじ6（90ml）

・おろしにんにく（チューブ） 少々

・おろし生姜（チューブ） 少々

・水 大さじ6（90ml）

・きざみネギ 小1/2パック（約20g）

・ラー油 お好みの量

※とろみ追加用（お好みで）：水 小さじ2、片栗粉 小さじ1



［作り方］

1. 1100mlのタッパーに、水を捨てた絹ごし豆腐をそのまま入れる。

2. 豆腐の上に豚ひき肉をのせ、片栗粉（小さじ1）をダマにならないように振りかける。

3. 麺つゆを加え、おろしにんにくとおろし生姜をのせて、ひき肉と馴染ませる。

4. お肉に直接かからないように水を入れ、きざみネギをのせる。

5. ラップをふんわりとかけ、600Wの電子レンジで6分加熱する。

6. ひき肉に火が通っているか確認し（赤い部分があれば1分ずつ追加加熱）、お好みでラー油をかける。

7. スプーンで豆腐とひき肉を崩しながら、全体をよく混ぜ合わせる。

8. とろみをつけたい場合は、水溶き片栗粉（水小さじ2：片栗粉小さじ1）を入れてよく混ぜ、600Wで1分半追加加熱する。