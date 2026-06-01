これからの暑い季節にうれしい！アイスティーが充実＆おいしい、絶品アフタヌーンティー3選
◆これからの暑い季節にうれしい！アイスティーが充実＆おいしい、絶品アフタヌーンティー3選
来る6月10日（水）は、「アイスティーの日」。暑さが増し、夏の気配を感じる季節は、喉をひんやり潤すアイスティーがおいしい！ 今回は、そんなアイスティーが充実している都内近郊のアフタヌーンティーをご紹介。初夏から夏にかけて旬を迎えるみずみずしいメロンがテーマのアフタヌーンティーなので、暑さを吹き飛ばす清涼感も感じられそう。自分へのご褒美や大切な人と過ごすひとときに、ぜひ出かけてみて。
◆ラウンジ＆バー「マリンブルー」／ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
オーシャンビューで船旅気分に。初夏の風香るメロンスイーツをたっぷり堪能
みなとみらい、横浜港の近くに位置する「ヨコハマ グランド インターコンチネンタルホテル」。2階のラウンジ&バー「マリンブルー」は、ブラウンを基調とした中に、横浜の海を映したようなブルートーンのインテリアが映える落ち着いた雰囲気。自然光が降り注ぐ窓からは、青く美しいオーシャンビューが楽しめ、船の発着所となるぷかりさん橋や横浜ベイブリッジなど、横浜ならではの風景が広がる。ゆったりとしたソファに座って眺めれば、のんびり優雅な時間が過ごせそう。
初夏の風を感じるみずみずしいメロンが主役のアフタヌーンティーは、グラスの中のメロンとチーズの層が美しいヴェリーヌや、つややかなメロングラサージュを纏ったムースなど、メロン尽くしのスイーツがずらり。ホテルの外観と同じヨットの帆の形のティースタンドに並ぶスイーツとセイボリーに舌鼓を打てば、贅沢な気分に浸れそう。カフェフリーでは、「フレンチアールグレイ」や「ペパーミント」など、アイスティーも充実しているのがうれしい。「TWG Tea」や「ロンネフェルト」など、人気のティーブランドを含むドリンクを好きなだけ楽しんで。
メロンのアフタヌーンティー+TWGやロンネフェルトのカフェフリー(5/11〜7/12)
店舗名：ラウンジ＆バー「マリンブルー」／ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
提供期間：〜2026年7月12日（日）
料金：7,000円
※税・サ込
◆Le Pristine Cafe Tokyo／ホテル虎ノ門ヒルズ
モダンなガストロノミーでいただくアフタヌーンティーは、みずみずしい果実が主役
駅直結の「ホテル虎ノ門ヒルズ」の1階に位置する、食・ファッション・デザイン・アート・音楽からなる、5つのエレメントで紡ぐ新感覚の没入型ガストロノミー「Le Pristine Tokyo」。モダンかつ洗練された上質な空間でいただける、旬の食材を活かした料理の数々は、味わいはもちろん盛り付けもアートのよう。ランチやディナーだけでなくアフタヌーンティーも評判で、イタリアとオランダのエッセンスを融合した独創的なラインナップが楽しめる。
新緑の季節には「アフタヌーンティー 〜シャインマスカット＆マスクメロン〜」が登場。初夏のみずみずしい果実を主役に、シャインマスカットを使用したスイスロールやマスクメロンのショートケーキ、夕張メロンのマカロンなど、6種のスイーツが並ぶ。セイボリーはレストランクオリティーの3種が揃い、こちらも見た目にも美しく魅力的。ドリンクは、多くのメニューがホット、アイスの両方で提供されているから、好みに合わせてセレクトして。
【アフタヌーンティー 〜シャインマスカット＆マスクメロン〜】+カフェフリー(週末・1部・5/1〜6/30)
店舗名：Le Pristine Cafe Tokyo／ホテル虎ノ門ヒルズ
住所：東京都港区虎ノ門2-6-4 ホテル虎ノ門ヒルズ 1F
提供期間：〜2026年6月30日(火)
料金：7,900円
※税・サ込
◆Lounge ＆ Dining G／東京マリオットホテル
ゆったりと時が流れるホテルラウンジで、糖度14度以上の2種のメロンを味わう
緑あふれる御殿場山を望む「東京マリオットホテル」の1階、ホテルを訪れる人たちを出迎える「Lounge ＆ Dining G」。天井高17メートルの吹き抜けによる開放感が抜群で、昼は大きな窓から心地よい陽の光が降り注ぎ、緑を望む気持ちの良い空間。エレガントで洗練されたインテリアが揃うラウンジ席は、席と席の間隔がゆったりとしており、話が弾む女子会や、親子やパートナーとのひとときにもぴったり。
こちらのアフタヌーンティーの魅力は、シェフが選び抜いたフルーツのおいしさを多彩に楽しむスイーツ。5月〜6月の初夏は、高知県「西島園芸団地」のホテル専用の畑から直送される2種のマスクメロンがメイン。上品なアロマととろける舌触りの青肉、爽やかな香りと緻密な食感の赤肉、どちらも糖度14度以上のもののみを使用。高級ティーブランド「TWG tea」のティーセレクションはアイスでも楽しめるので、みずみずしいメロンとともに、暑さを吹き飛ばすおいしさを味わおう。
【糖度14度以上×高知県産2種メロン】MELONyque Afternoon Tea+TWG8種含むカフェフリー(13:00/15:30)
店舗名：Lounge ＆ Dining G／東京マリオットホテル
住所：東京都品川区北品川4-7-36東京マリオットホテル
提供期間：〜2026年6月30日(火)
料金：7,500円
※税・サ込
来る6月10日（水）は、「アイスティーの日」。暑さが増し、夏の気配を感じる季節は、喉をひんやり潤すアイスティーがおいしい！ 今回は、そんなアイスティーが充実している都内近郊のアフタヌーンティーをご紹介。初夏から夏にかけて旬を迎えるみずみずしいメロンがテーマのアフタヌーンティーなので、暑さを吹き飛ばす清涼感も感じられそう。自分へのご褒美や大切な人と過ごすひとときに、ぜひ出かけてみて。
オーシャンビューで船旅気分に。初夏の風香るメロンスイーツをたっぷり堪能
みなとみらい、横浜港の近くに位置する「ヨコハマ グランド インターコンチネンタルホテル」。2階のラウンジ&バー「マリンブルー」は、ブラウンを基調とした中に、横浜の海を映したようなブルートーンのインテリアが映える落ち着いた雰囲気。自然光が降り注ぐ窓からは、青く美しいオーシャンビューが楽しめ、船の発着所となるぷかりさん橋や横浜ベイブリッジなど、横浜ならではの風景が広がる。ゆったりとしたソファに座って眺めれば、のんびり優雅な時間が過ごせそう。
初夏の風を感じるみずみずしいメロンが主役のアフタヌーンティーは、グラスの中のメロンとチーズの層が美しいヴェリーヌや、つややかなメロングラサージュを纏ったムースなど、メロン尽くしのスイーツがずらり。ホテルの外観と同じヨットの帆の形のティースタンドに並ぶスイーツとセイボリーに舌鼓を打てば、贅沢な気分に浸れそう。カフェフリーでは、「フレンチアールグレイ」や「ペパーミント」など、アイスティーも充実しているのがうれしい。「TWG Tea」や「ロンネフェルト」など、人気のティーブランドを含むドリンクを好きなだけ楽しんで。
メロンのアフタヌーンティー+TWGやロンネフェルトのカフェフリー(5/11〜7/12)
店舗名：ラウンジ＆バー「マリンブルー」／ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
提供期間：〜2026年7月12日（日）
料金：7,000円
※税・サ込
◆Le Pristine Cafe Tokyo／ホテル虎ノ門ヒルズ
モダンなガストロノミーでいただくアフタヌーンティーは、みずみずしい果実が主役
駅直結の「ホテル虎ノ門ヒルズ」の1階に位置する、食・ファッション・デザイン・アート・音楽からなる、5つのエレメントで紡ぐ新感覚の没入型ガストロノミー「Le Pristine Tokyo」。モダンかつ洗練された上質な空間でいただける、旬の食材を活かした料理の数々は、味わいはもちろん盛り付けもアートのよう。ランチやディナーだけでなくアフタヌーンティーも評判で、イタリアとオランダのエッセンスを融合した独創的なラインナップが楽しめる。
新緑の季節には「アフタヌーンティー 〜シャインマスカット＆マスクメロン〜」が登場。初夏のみずみずしい果実を主役に、シャインマスカットを使用したスイスロールやマスクメロンのショートケーキ、夕張メロンのマカロンなど、6種のスイーツが並ぶ。セイボリーはレストランクオリティーの3種が揃い、こちらも見た目にも美しく魅力的。ドリンクは、多くのメニューがホット、アイスの両方で提供されているから、好みに合わせてセレクトして。
【アフタヌーンティー 〜シャインマスカット＆マスクメロン〜】+カフェフリー(週末・1部・5/1〜6/30)
店舗名：Le Pristine Cafe Tokyo／ホテル虎ノ門ヒルズ
住所：東京都港区虎ノ門2-6-4 ホテル虎ノ門ヒルズ 1F
提供期間：〜2026年6月30日(火)
料金：7,900円
※税・サ込
◆Lounge ＆ Dining G／東京マリオットホテル
ゆったりと時が流れるホテルラウンジで、糖度14度以上の2種のメロンを味わう
緑あふれる御殿場山を望む「東京マリオットホテル」の1階、ホテルを訪れる人たちを出迎える「Lounge ＆ Dining G」。天井高17メートルの吹き抜けによる開放感が抜群で、昼は大きな窓から心地よい陽の光が降り注ぎ、緑を望む気持ちの良い空間。エレガントで洗練されたインテリアが揃うラウンジ席は、席と席の間隔がゆったりとしており、話が弾む女子会や、親子やパートナーとのひとときにもぴったり。
こちらのアフタヌーンティーの魅力は、シェフが選び抜いたフルーツのおいしさを多彩に楽しむスイーツ。5月〜6月の初夏は、高知県「西島園芸団地」のホテル専用の畑から直送される2種のマスクメロンがメイン。上品なアロマととろける舌触りの青肉、爽やかな香りと緻密な食感の赤肉、どちらも糖度14度以上のもののみを使用。高級ティーブランド「TWG tea」のティーセレクションはアイスでも楽しめるので、みずみずしいメロンとともに、暑さを吹き飛ばすおいしさを味わおう。
【糖度14度以上×高知県産2種メロン】MELONyque Afternoon Tea+TWG8種含むカフェフリー(13:00/15:30)
店舗名：Lounge ＆ Dining G／東京マリオットホテル
住所：東京都品川区北品川4-7-36東京マリオットホテル
提供期間：〜2026年6月30日(火)
料金：7,500円
※税・サ込