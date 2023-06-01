2025年12月にいわゆる「スマホ新法」（スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律）が施行されたことで、スマートフォンを利用する上でさまざまな変化が起きています。中でも多くの人が目にするようになったのは「チョイススクリーン」ではないでしょうか。

これは、スマートフォンで利用するデフォルトのWebブラウザと検索サービスのデフォルトを、最初に自分で選べるようにする仕組み。スマートフォン新機種に買い替えた際などに、必ず現れるようになったことから、実際目にしたことがあるという人も多いことでしょう。

「スマホ新法」の施行により、スマートフォンのセットアップ時などに、デフォルトのWebブラウザや検索エンジンを選べる「チョイススクリーン」が現れるようになった

そして筆者もチョイススクリーンの導入を機として、iPhoneで使っているWebブラウザのデフォルトを、グーグルの「Chrome」に変えていたりします。過去、グーグルのサービスに関する本を何冊か出していたこともあって古くからグーグルのサービスに馴染んでおり、パソコンなど他のデバイスでもChromeを使っていることから、スマートフォンでもWebブラウザを統一した方が便利なのでは、と思ったのがその理由です。

そして実際に変更して半年ほどが経過しましたが、少なくとも筆者の環境ではiPhoneでWebブラウザのデフォルトがChromeになったからといって、大きなトラブルなどは生じていません。それゆえiPhoneの環境に不満はないのですが、むしろ不満が出てきたのはAndroidの方です。

Android端末ではチョイススクリーン導入後もChromeのまま使い続けているのですが、同じChromeでもiOS版とAndroid版とではインターフェイスが結構違っていたりします。中でも筆者が決定的な違いと感じているのが、ホーム画面に設置された「ショートカット」カードの存在です。

iOS版Chromeのホーム画面。ホーム画面上に「ショートカット」カードを設置でき、ブックマークなどが1タップで呼び出すことができる

iOS版のChromeでは検索ボックスの下に、ブックマークや履歴などにアクセスしやすくするショートカットカードを設置できるのですが、筆者が知りうる限りAndroid版にはそれを設置する設定自体がない。そしてこのカードの有無で決定的な違いとなっているのが、ブックマークを呼び出すスピードの速さです。

Android版Chromeでブックマークを呼び出すにはメニューボタンを押し、さらに「ブックマーク」を選ぶという2ステップが必要なのですが、iPhone版のChromeではショートカットカードの「ブックマーク」をタップすればよく、1ステップで済んでしまいます。それゆえiOS版Chromeでショートカットカードの存在を知って以降、Android版Chromeでそれがないことに不満が募るようになってきたのでした。

Android版Chromeにはショートカットカードがないので、ブックマークを呼び出すには一度メニューを経由する必要があり、手間がかかる

そこで代替策はないかと模索した結果、比較的近い機能を実現できたのが「カスタムショートカット」の活用です。Chromeのホーム画面には、よくアクセスするWebサイトのショートカットアイコンが並ぶカスタムショートカットが用意されているのですが、実はここに好みのショートカットを追加することも可能となっています。

ですので、ここにブックマークのURLをショートカットとして追加すれば、ホーム画面からワンタップでブックマークを呼び出せる訳です。ちなみにブックマークのURLは、ブックマーク自体をブックマークすることで確認でき、特定のフォルダを指定することも可能なようです。

色々考えた結果、ホーム画面に表示される「カスタムショートカット」にブックマークを追加することに

ただショートカットはChrome間で同期し、情報を共有してしまうようで、iOS版にも同じショートカットが追加されてしまうのが弱点。そこでiOS版では「よく使用するサイト」をオフにしてカスタムショートカットを表示しないようにすることで、比較的近い環境を実現できるようになりました。

追加したショートカットはiOS版Chromeにも同期されてしまうので、iOS版では「よく使用するサイト」の表示をオフにしてカスタムショート自体をオフにしてしまう

とはいえ、同じアプリながらOSが違うと使える機能が違うというのは、やはり困るというのが正直な所。OSを超えて同じWebブラウザを活用しやすくなったのですから、アプリ面での共通化も進んでくれるといいのに……と感じてしまいます。

苦労の末、iOSとAndroidのChromeともに、同じ操作でブックマークを呼び出せる環境を実現。ただこのような苦労をしなくても、同じ環境で利用できるようにして欲しい所