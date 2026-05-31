茨城県で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「つくば市」を抑えた1位は？【2026年調査】
過ごしやすい初夏の陽気に包まれ、お出かけや旅行の計画とともに「将来の移住」へ関心が高まる時期を迎えました。年齢を重ねても快適に、そして安心して暮らせる理想の街について考えてみませんか。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、茨城県で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「自然も楽しめて、都心へのアクセスもいいので」（40代男性／宮城県）
「研究学園都市として医療・交通・商業施設が充実し、公園や自然も多く、東京へのアクセスも良好です。静かで便利さのバランスがよく、安心して穏やかに暮らせる環境だからです」（20代男性／京都府）
「街並みが計画的で美しく、高度な医療機関や教育施設が充実しており、知的で刺激のある老後が送れそうだと感じるから」（30代女性／長崎県）
▼回答者コメント
「県庁所在地で総合力が高く、大型病院・商業施設・公共交通がそろっていて、車を手放した後も比較的暮らしやすく、偕楽園や千波湖など自然もあり、老後向きだからです」（60代女性／愛知県）
「茨城県水戸市が老後の移住先として人気な理由は、県庁所在地ならではの充実した生活インフラ（医療・商業・交通）と、偕楽園などの豊かな自然が調和した『コンパクトな都会の利便性』と『豊かな自然』の両立です。都心へのアクセスも良く、移住支援金制度も整っているため、安心かつ快適な第二の人生を過ごせる環境が整っています」（50代男性／愛知県）
「県庁所在地がやはり安心かなと思ったので」（40代女性／静岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、茨城県で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：つくば市／68票日本屈指の「筑波研究学園都市」として美しく計画された、最先端かつクリーンな街並みが魅力です。つくばエクスプレスによる都心へのアクセスが抜群なほか、名峰・筑波山の大自然が身近にあり、四季の彩りを楽しめます。優れた教育環境と高度な医療機関が整い、知的でゆとりあるセカンドライフが送れると人気です。
▼回答者コメント
「自然も楽しめて、都心へのアクセスもいいので」（40代男性／宮城県）
「研究学園都市として医療・交通・商業施設が充実し、公園や自然も多く、東京へのアクセスも良好です。静かで便利さのバランスがよく、安心して穏やかに暮らせる環境だからです」（20代男性／京都府）
「街並みが計画的で美しく、高度な医療機関や教育施設が充実しており、知的で刺激のある老後が送れそうだと感じるから」（30代女性／長崎県）
1位：水戸市／92票茨城県の県庁所在地であり、水戸徳川家の歴史と伝統が漂う気品ある都市です。日本三名園の1つである「偕楽園」の広大な梅林や千波湖など、季節の移ろいを感じられる美しい憩いの場が市街地に溶け込んでいます。都市機能や医療体制もしっかりと整備されており、安心感と歴史風情を併せ持つ地として堂々の1位に選ばれました。
▼回答者コメント
「県庁所在地で総合力が高く、大型病院・商業施設・公共交通がそろっていて、車を手放した後も比較的暮らしやすく、偕楽園や千波湖など自然もあり、老後向きだからです」（60代女性／愛知県）
「茨城県水戸市が老後の移住先として人気な理由は、県庁所在地ならではの充実した生活インフラ（医療・商業・交通）と、偕楽園などの豊かな自然が調和した『コンパクトな都会の利便性』と『豊かな自然』の両立です。都心へのアクセスも良く、移住支援金制度も整っているため、安心かつ快適な第二の人生を過ごせる環境が整っています」（50代男性／愛知県）
「県庁所在地がやはり安心かなと思ったので」（40代女性／静岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)