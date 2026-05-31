八戸MF脇坂崚平が今季限りで契約満了「オーバートレーニングのような状態となり練習へ行けなくなった時期も」
ヴァンラーレ八戸は31日、MF脇坂崚平が今季限りで契約満了になると発表した。
脇坂は昨季から八戸でプレーしており、1年目はJ3で15試合1得点を記録。今季は6試合に出場した。退団に際して以下のようにコメントしている。
「ヴァンラーレ八戸を愛する皆様へまず始めに、八戸で過ごした時間は自分にとってかけがえのない時間でした。沢山の出会いがあり、幸せな日々を過ごすことができました。昨年八戸に来て、改めてサッカー選手として生きていく楽しさ、厳しさ、悔しさを経験することができました」
「今シーズンは、試合に出てもなかなか結果を残せず、苦しい時間を過ごしました。夜眠れない日や、オーバートレーニングのような状態となり練習へ行けなくなった時期もありました。それでも、チームメイトやスタッフ、そして支えてくださった皆様のおかげで、前を向いてサッカーを続けることができました。本当に感謝しかありません。これからも自分らしくまだまだサッカーを続けていきたいと思っています!」
「最後になりますが、ヴァンラーレ八戸がJ2で戦う姿を陰ながら応援させていただきます。一年半という期間ではありましたが、本当にありがとうございました!」
脇坂は昨季から八戸でプレーしており、1年目はJ3で15試合1得点を記録。今季は6試合に出場した。退団に際して以下のようにコメントしている。
「ヴァンラーレ八戸を愛する皆様へまず始めに、八戸で過ごした時間は自分にとってかけがえのない時間でした。沢山の出会いがあり、幸せな日々を過ごすことができました。昨年八戸に来て、改めてサッカー選手として生きていく楽しさ、厳しさ、悔しさを経験することができました」
「最後になりますが、ヴァンラーレ八戸がJ2で戦う姿を陰ながら応援させていただきます。一年半という期間ではありましたが、本当にありがとうございました!」