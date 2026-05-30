「輝いていたのにポジションを奪われた」「ファンは困惑」日本代表MFの起用法に地元メディアが疑問符。残留を懇願「スター選手となるのを願う」

「輝いていたのにポジションを奪われた」「ファンは困惑」日本代表MFの起用法に地元メディアが疑問符。残留を懇願「スター選手となるのを願う」