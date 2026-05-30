戦績は15勝2敗に

ボクシングの元WBA・IBF世界スーパーバンタム級王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が現地29日、ウズベキスタンのタシケントで行われたRaizd Boxing興行のメインカード同級10回戦で、ヘグリ・モスケダ（ベネズエラ）に4回KO勝ちした。戦績は15勝（12KO）2敗。

白いグローブ、白と紫のパンツで登場したアフマダリエフは序盤から攻勢に出た。4回終盤には連打を打ち込み、最後は強烈な右フックで相手をリングに沈めた。レフェリーストップでKO勝ちを決めると、地元ファンの歓声に応えた。

世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」はアフマダリエフのKO勝ちについて「反撃を許さない怒涛の連打でベネズエラ人選手（モスケダ）を倒すと、残り1分を切ったところでレフェリーが即座に試合終了を宣告し、決着がついた」と内容を称えつつ、レポートした。

アフマダリエフにとっては昨年9月、4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に0-3で判定負けして以来の再起戦だった。



（THE ANSWER編集部）