【2026最新】料理家厳選ホットプレートお薦め15選！用途と人数の失敗しない選び方

毎日のごはんから週末のホームパーティーまで、さまざまなシーンで活躍するホットプレート。焼き肉やお好み焼きはもちろん、最近では鍋料理や蒸し料理に対応できるモデルも増えているほか、なかにはパンケーキ専用プレートなど独自のプレートがついたものまで登場。とはいえ、サイズやプレートの種類、煙の出にくさなど選ぶポイントも多く、「どれを選べばいいの？」と迷ってしまうかたも多いのではないでしょうか。

この記事では、料理研究家の島本美由紀さん監修のもと、ホットプレートの選び方をわかりやすく解説します。さらに、一人暮らし向けのコンパクトモデルから家族で使いやすい大型タイプまで、編集部おすすめモデルもご紹介。自分の暮らしに合った1台を見つけて、毎日のごはん作りにもっと気軽に取り入れてみてくださいね。

島本 美由紀シマモト ミユキ 料理研究家・ラク家事アドバイザー・食品ロス削減アドバイザー・防災士 料理研究家・ラク家事アドバイザー・防災士。旅先で得たさまざまな感覚を料理や家事のアイデアに活かし、身近な食材で手軽においしく作れるレシピを提案。冷蔵庫収納や食品保存、食品ロス削減アドバイザーとしても活動し、テレビ番組や雑誌に数多く出演。著書は80冊を超える。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

ホットプレートの魅力とは？どんな料理に使える？

ホットプレートは、食卓で手軽にさまざまな料理を楽しめる調理家電です。焼き肉やお好み焼き、たこ焼きといった定番メニューはもちろん、最近では鍋料理や蒸し料理、パンケーキ作りまで対応できるモデルも増えています。

コンロを使わず食卓でそのまま調理できるため、できたてを囲みながら食事を楽しめるのも魅力。プレートを替えるだけで料理の幅が広がるので、家族ごはんからホームパーティーまで幅広く活躍します。

料理家監修！『ホットプレート』の選び方

ホットプレートは、サイズやプレートの種類によって使い勝手が大きく変わります。焼き肉をメインで楽しみたいのか、たこ焼きや鍋料理にも使いたいのかなど、用途にあわせて選びましょう。

ここでは、ホットプレートの選び方をわかりやすく解説します。自分に合った1台を見つけて、毎日のごはん作りをもっと気軽に楽しんでみてくださいね。

使う人数に合った「サイズ（1人用・家族用）」を

一人暮らしや少人数で使うなら、コンパクトサイズのホットプレートがぴったり。食卓に出しっぱなしにしても圧迫感が出にくく、朝ごはんやちょっとした焼き料理にも気軽に使えます。収納場所を取りにくいので、「使いたいときにサッと出せる」のも魅力です。

一方、家族で囲んで使うなら、大きめサイズがおすすめ。プレートが小さいと何度も焼き直すことになり、食べるペースがズレてしまうこともあります。焼き肉やお好み焼きだけでなく、たこ焼きや鍋料理も楽しみたいなら、プレートが複数付いたタイプを選ぶと料理の幅がぐっと広がります。

作りたい料理に合わせて「プレートの種類」を選ぶ

ホットプレートは、プレートの種類によって楽しめる料理が変わります。定番の平面プレートは、お好み焼きや焼きそば、パンケーキなど幅広いメニューに使いやすく、万能に活躍する便利なプレートです。

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おいしく焼くために「火力・加熱性能（ムラの少なさ）」を確認する

ホットプレートは、火力によって使い心地がかなり変わります。火力が弱いと、肉がなかなか焼けなかったり、お好み焼きの焼き色にムラが出たりすることも。特に家族で使う大きめサイズは、プレート全体にしっかり熱が入るかもチェックしておきたいポイントです。

一方で、お菓子を作ったり、チーズ料理などをゆっくり楽しんだりしたい場合は、火力を細かく調整できるタイプだと焦げつきを防ぎやすく、料理に合わせて使いやすくなります。

「お手入れのしやすさ」も要チェック

ホットプレートは使ったあとの片付けが面倒だと、だんだん出番が減ってしまいがち。油汚れやプレートに残るにおいが気になることもあります。

そのため、プレートを取り外して丸洗いできるタイプや、焦げつきにくい加工がされたモデルを選ぶとお手入れがグッとラクに。最近は、穴あきプレートの油受けトレーまで取り外して洗えるタイプや、食洗機対応モデルも増えています。

また、プレートの枚数が多いモデルは便利な反面、洗うパーツも増えやすい傾向が。収納のしやすさと合わせてチェックしておくと、気軽に使いやすいです。

部屋を汚さないために「煙・におい対策」も重要

ホットプレートは食卓で使うことが多いため、煙やにおいの広がりが気になりますよね。特に焼き肉など脂の多い料理は、油はねするうえに煙も出やすく、部屋ににおいが残ってしまう場合があります。

できるだけ快適に使いたいなら、余分な油を落とす穴あきプレートや、煙を抑えるタイプがおすすめ。プレートの温度を安定して保てるものは食材が焦げにくく、煙も抑えやすくなります。

最近は、煙カットをうたった商品や油受けトレー付きタイプも増えているので、幅広い料理を作りたいかたはチェックしておくと安心です。

キッチンのスペースに合わせて「収納性・使いやすさ」を確認

ホットプレートはサイズが大きいモデルも多いため、収納しやすさも確認しておきたいポイントです。出し入れが面倒だと、だんだん使う機会が減ってしまう……ということも。縦置き収納に対応しているタイプや、プレートをまとめて収納できる商品なら、省スペースで片付けやすいです。

また、持ち運びに便利な取っ手付きや、温度が調整できる操作パネルなど、日常使いしやすい工夫があるかもチェックしておきましょう。

用途別に見る『ホットプレート』の選び方

ホットプレートは、どんな料理を楽しみたいかによって選びやすいモデルが変わります。焼き肉をメインで使うのか、お好み焼きやたこ焼きをよく作るのかによって、選ぶプレートや必要な機能もさまざまです。

ここでは、用途別にチェックしておきたいポイントをわかりやすくご紹介します。

焼き肉メインなら「煙・油はね対策＆高火力」を選ぶ

焼き肉をメインで楽しみたいなら、煙や油はねを抑えやすいホットプレートがおすすめです。穴あきプレートや傾斜付きプレートを採用したタイプなら、余分な油を落としながら焼けるため、比較的快適に使いやすくなります。

また、焼き肉はプレートの温度が下がりやすいため、高火力タイプが適切。プレート全体にしっかり熱が伝わるモデルなら、肉をたくさん並べても焼きムラが出にくく、最後までおいしく楽しめます。

粉ものメインなら「平面・たこ焼きプレート付き」を選ぶ

お好み焼きをよく作るなら広めの平面プレート、たこ焼き好きならたこ焼きプレート付きがマストです。火力が安定しているタイプなら、生地にも均一に熱が入りやすく、焼き色もきれいに仕上がります。ホームパーティーでも活躍すること間違いなしです。

鍋や煮込みも楽しむなら「深型プレート付き」を選ぶ

焼き料理だけでなく、鍋料理や蒸し料理などにも使いたいなら、深型プレート付きのモデルがおすすめです。深型プレート付きなら、スープ系の料理や煮込み料理も作りやすく、1台で幅広く活躍します。

最近では、左右で温度を変えられるタイプや、仕切り付きプレートを採用したモデルも登場しています。毎日のごはん作りから休日メニューまで幅広く使いたいかたは、プレートの種類や機能面もチェックしておきましょう。

編集部おすすめ！人気『ホットプレート』15選

焼き肉向けの高火力モデルから、一人暮らしに使いやすいコンパクトタイプ、多用途に使える付け替えプレート付きモデルまで、ホットプレートにはさまざまな種類があります。

ここからは、サイズ感や使いやすさ、お手入れのしやすさなどにも注目しながら、編集部おすすめのホットプレートをご紹介します。

Iwatani カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるスリム”

9240円（税込み）

引用：Iwatani

煙をできるだけ抑えながら焼き肉を楽しみたいかたに人気の「やきまる」シリーズから登場し、さらにスリムになったカセットガス式ホットプレート。プレートの下にある水皿に高さ約4.7cmのガードを付けた新構造を採用しており、油はねや飛び散りを軽減します。

プレート表面温度を約210〜250℃にコントロールすることで、脂が煙化しにくいのが特徴。脂を炎に落としにくくする独自構造によって、さらに煙が抑えられ、室内でも焼き肉を楽しめます。直火式なので立ち上がりも早く、肉をこんがり焼けるのもうれしいところ。焼き肉だけでなく、海鮮グリルやサムギョプサルなどにもぴったりです。

本体は幅・奥行ともに約30cmのコンパクトサイズで、食卓のじゃまにならないサイズ感。準備や片付けもしやすく、おうち焼き肉を気軽に楽しめます。

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BRUNO コンパクトホットプレート

1万2100円（税込み）

引用：BRUNO

BRUNOの定番人気アイテムとして知られる、コンパクトホットプレート。ホーロー鍋のようなあたたかみのあるデザインが特徴で、出しっぱなしでも絵になるおしゃれさから、結婚祝いや新生活のプレゼントとしても評判です。

A4サイズほどのコンパクト設計で、2〜3人で使いやすいちょうどいい大きさも魅力。食卓でも圧迫感がなく、普段使いからホームパーティーまで気軽に使えます。付属の平面プレートとたこ焼きプレートを使い分ければ、焼き肉やお好み焼き、アヒージョ、スイーツまで幅広いメニューに対応。最大250℃の高火力で、香ばしい焼き色を約束します。

さらに、別売りオプションも豊富で、セラミックコート鍋やマルチプレートなどを追加すれば、鍋料理や蒸し料理まで楽しめます。マグネット式コンセントやサーモスタット機能など、安全面にも配慮。デザイン性と使い勝手を兼ね備えた、BRUNOらしい人気アイテムです。

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山善 減煙焼き肉グリル XGRILL TRIPLE YHP-TX130／NEHP-013TX

9980円（税込み）

引用：山善

独自のXカット構造で、焼き肉の煙や油はねを抑える「XGRILL TRIPLE」。焼き肉プレート・平面プレート・たこ焼きプレートの3枚が付属しており、焼き肉だけでなく、お好み焼きや餃子、たこ焼きまで幅広いメニューを楽しめます。

焼き肉プレートには、プレート裏面を立体的なX形状にした独自構造を採用。油を効率よく下に落とすことで、煙を約65％、油はねを約70％軽減する※とされています。さらに、プレートの焼き面をダイヤモンド形状にすることで油滴が落ちやすく、焼き肉を快適に楽しめるのも特徴です。

たこ焼きプレートは、一般的なたこ焼き器より大きめサイズの焼き穴を採用しており、ボリューム感のあるきれいな丸型に仕上がるのが特徴。ヒーターを調理穴の真下に配置することで、焼きムラも抑えています。また、フタは自立式なので置き場所に困らず、取っ手は取り外してプレートの間に収納可能。プレートや水トレイ、フタは丸洗いできるため、後片付けも楽ちん。ホームパーティーから普段使いまで幅広く使える1台です。

※自社ホットプレートとの比較

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アイリスオーヤマ 丸型ホットプレート IHP-C320-B

4000円前後（税込み）

引用：アイリスオーヤマ

軽くて扱いやすい、シンプルタイプのホットプレート。約2.4kgと軽量なので、食卓への持ち運びや収納もラクで、「大きくて重いホットプレートは出すのが面倒……」と感じているかたにもおすすめです。

プレート内寸は約32cmで、お好み焼きなら3枚ほど並べられるサイズ感。最高230℃の高火力に対応しており、焼き肉や餃子、焼きそばなどもこんがり焼き上げます。ガラスふた付きなので、蒸し焼きにしたい料理にも便利。保温〜230℃まで温度調整できるため、ホットケーキやクレープ作りにも活躍します。

さらに設定温度を自動でキープするサーモスタット機能付き。プレートは着脱式で丸洗いOKなのに加えて、フッ素コーティング加工で焦げつきにくく、汚れも落としやすいです。週末だけでなく普段の食卓でも気軽に使えるホットプレートです。

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象印マホービン ホットプレート EA-HA30 チャコール HZ

2万6180円（税込み）

引用：象印マホービン

煙やニオイ、油はねを抑えながら焼き肉を楽しめる、3つのプレートでレパートリーを楽しめるホットプレート。深型穴あき焼肉プレート・深型平面プレート・たこ焼きプレートが付属しており、焼き肉からたこ焼き、すき焼きまで楽しめます。焼肉プレートは、穴から余分な脂を落とすことで煙や油はねを大幅に軽減。深型なので、はねた油が外へ飛び散りにくいのも特徴です。さらに、水を入れた水受皿の上に「反射板」を設置することでヒーターの熱をプレートに反射し、熱効率を高め、おいしい焼き肉を楽しめます。

深型平面プレートは深さ約3.5cmで、パエリアや焼きそば、き焼きなど汁気のある料理に最適。たこ焼きプレートは区切り線付きで、生地を丸めやすく、直径約43mmの大きなたこ焼きを一度に30個焼けます。本体ガードやプレートは丸洗いOK。プレートに直接手が触れにくい安全設計もおすすめポイントです。

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オーム電機 2WAYプレート_COK-YH100B-W 08-1209

3608円（税込み）

引用：オーム電機

鍋料理と焼き料理を同時に楽しめる、2WAYタイプのホットプレート。深型プレートと平面プレートがひとつになっており、チーズフォンデュと焼き野菜、うどんと焼きおにぎりなど、違う料理を並べて楽しめます。

深型プレートと平面プレートはスイッチが分かれているため、片側だけ使えるのも便利なポイント。保温〜1000Wまで調整できるサーモスタット機能付きで、温かい料理をゆっくり楽しみたいときにぴったりです。本体は幅約31.8cmのコンパクトサイズで、1〜2人暮らしの食卓にも置きやすく、約1.6kgと軽いので、食卓への持ち運びもスムーズ。フッ素樹脂加工で焦げつきにくく、汚れもサッと拭き取れます。焼きながら食べたり、温かい料理を囲んだりと、普段の食卓を気軽に楽しめるホットプレートです。

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良品生活 無印良品 深型ホットプレート

4990円（税込み）

引用：良品生活

煮る・焼く・炒める・茹でる・蒸すまで、幅広い調理に使える無印良品の深型ホットプレート。プレートに深さがあるため、鍋料理やおでん、ラーメンなど汁気のあるメニューも作れます。一人分の食事にも使いやすいサイズ感も魅力。

スライドスイッチ式で操作がわかりやすく、火加減も料理に応じて微調整できます。専用の蒸し台付きで、シュウマイや温野菜などもこれ1台で調理可能。プレートは本体から取り外して丸洗いOKで、フタはサビにくい素材を使っており、つまみ部分がプレート内に収まるので収納もすっきり。無印良品らしいシンプルなデザインで、出しっぱなしでもインテリアになじみます。

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MAXZEN マルチホットプレート

4880円（税込み）

引用：MAXZEN

アイボリー・グリーン・グレーの3色から選べる、MAXZENのマルチホットプレート。やさしいカラーとシンプルなデザインで、キッチンや食卓にもなじみやすく、出しっぱなしでもインテリアのように置けます。

平面プレートとたこ焼きプレートの2枚付きで、焼き肉やお好み焼き、ホットケーキ、たこ焼きまで幅広く対応。2〜3人で使いやすいコンパクトサイズなので、普段のごはんから週末メニューまで活躍します。温度調整はダイヤル式で、保温〜250℃まで無段階で調節可能。サーモスタット機能付きなので、温度が上がりすぎず、料理に合わせて使いやすい仕様です。プレートは取り外して丸洗いでき、フッ素加工で焦げつきにくいのも魅力。約3.4kgと持ち運びしやすく、収納時も場所を取りにくいサイズ感です。さらに1年保証付きなので、ホットプレートを初めて購入するでも安心です。

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アイリスオーヤマ 両面ホットプレートワイド DPOL-W31-C

1万540円（税込み）

引用：アイリスオーヤマ

大人数やパーティーに最適なワイドサイズの両面ホットプレートです。左右独立した温度調節機能により、調理と保温を分けたり、異なる2品の同時調理が可能。平面・たこ焼き・焼肉の3種のプレートと便利なふたが付属し、幅広いメニューに対応します。

プレートは着脱式で小さく軽いため、シンクでの丸洗いも簡単。さらに折りたたみ式で全パーツをまとめて収納でき、持ち手付きで縦置きもできるため省スペースで保管できます。

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象印マホービン ホットプレート「STAN.」EA-FA10 ブラック（BA）

1万6500円（税込み）

引用：象印マホービン

象印の人気シリーズ「STAN.」から発売されているホットプレート。深さ4cmの深型プレートを採用しており、お好み焼きや焼きそばはもちろん、パエリアやブイヤベース、すき焼きなど汁気のある料理も作りやすいのが特徴です。1台で「焼く・煮る・炒める」に対応し、毎日のごはん作りの幅を広げてくれます。

最高温度250℃の高火力。プレートには耐久性に優れたトリプルチタンセラミックコートを採用しているから、焦げつきにくく、金属ヘラが使えるのも便利です。本体ガードはプレートより高く、小さなお子さんがいる家庭でも使いやすいよう配慮されているのもSTAN.らしいポイント。本体ガードとプレートは取り外して丸洗いでき、お手入れも簡単です。さらに2.5mのロングコードや、レシピブックスタンドとして使える温度調節プラグケースなど、細かな使いやすさにもこだわっています。別売りのたこ焼きプレートや焼肉プレートを追加すれば、さらに幅広いメニューを楽しめます。

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PRINCESS TABLE GRILL

1万9800円（税込み）

引用：PRINCESS

PRINCESSのTABLE GRILLは、天然竹の台座と白いプレートを組み合わせた、美しいデザインが魅力のホットプレート。結婚祝いや新築祝いのギフトとして選ばれることも多く、食卓に置くだけでおしゃれな雰囲気を演出してくれます。

見た目だけでなく機能性も充実。セラミックコーティングによる遠赤外線効果で食材の中までしっかり熱を伝え、肉や野菜の旨みを引き出します。プレート中央のスリットから余分な油が流れ落ちるため、ヘルシーに調理しやすく、煙を抑えられるのも特徴です。温度は保温から最大250℃まで無段階で調整可能。プレートは取り外して丸洗いでき、汚れも落としやすいため後片付けも手軽です。デザイン性と機能性を兼ね備えており、ホットプレート選びにもインテリアにもこだわりたいかたにおすすめです。

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ラドンナ TOFFY HAPPY COLLECTION ホットプレートミニ

5500円（税込み）

引用：TOFFY

Toffyらしいレトロなデザインが目を引く、コンパクトサイズのホットプレート。幅約30.5cmと省スペースなので、1〜2人の食卓でも使いやすく、収納場所を取りにくいのも魅力です。火力は保温〜200℃まで無段階で調整でき、焼き料理はもちろん、付属のふたを使えば蒸し料理にも対応。朝食のトーストやウインナー、ランチの焼きそば、夕食のおかず作りまで幅広く活躍します。

別売りのたこ焼きプレートや深鍋プレートを用意すれば、たこ焼きや鍋料理も楽しめるため、メニューの幅も広がります。レトロ感のあるカラーリングも魅力で、見た目のかわいさを求めるかたにぴったりです。

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パナソニック ホットプレート NF-HM110

1万1880円（税込み）

引用：パナソニック

毎日の食卓で使いやすい、中型サイズのホットプレート。予熱時間を従来品より約30％短縮したスピード昇温設計を採用しており、食べたいときにサッと調理を始められます。プレート全体の温度ムラも抑えられているため、焼き肉や餃子、お好み焼きなども均一に焼きやすいのが特徴です。

深さのあるふた付きで、パエリアやチーズフォンデュ、蒸しパンなど高さのあるメニューにも対応。ふた裏に食材が当たりにくく、見た目よく仕上げられます。プレートは内寸約39.8cmと広めで、家族で囲む食事にもぴったりです。プレートにはダイヤモンドフッ素コートを採用し、こびり付きにくくお手入れも簡単。さらに、遮熱板はヒーターと分離して拭けるため、油汚れまでしっかり掃除できます。

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バルミューダ ホットプレート BALMUDA The Plate Pro

4万4550円（税込み）

引用：バルミューダ

ホットプレートの枠を超えた、本格派の鉄板焼きプレート。ステンレスとアルミニウムを組み合わせた独自の3層構造のクラッドプレートは6.6mmの厚みを持ち、高い蓄熱性と熱伝導性で食材を均一に加熱できます。ステーキやハンバーグはもちろん、魚や野菜も素材のうまみを引き出しながら焼き上げられるのが魅力です。

設定温度を細かくコントロールできるうえ、プレートの温度ムラが少ないのも特徴。過度な加熱を防ぐことで油煙も出にくく、焼き肉を楽しみたいときにも活躍します。プレートはステンレス製で、ナイフや金属ヘラが使えるのも一般的なホットプレートにはないポイント。焼き上がった料理をその場で切り分けながら食べられるので、鉄板焼き店のようなライブ感を自宅で味わえます。さらに、別売りのたこ焼きプレートやフチ付きプレートを追加すれば、メニューの幅がより広がります。料理そのものを楽しみたいかたにおすすめの1台です。

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タイガー魔法瓶 ホットプレート〈これ1台〉 CRV-G301

2万7500円（税込み）

引用：タイガー魔法瓶

3種類のプレートが付属した、名前の通り「これ1台」で幅広い料理に対応できるホットプレート。平面プレートはお好み焼きや焼きそば、穴あき・波形プレートは焼き肉、たこ焼きプレートは一度に30個焼けるので、普段のごはんからホームパーティーまで使い分けできます。

穴あき・波形プレートは余分な脂を落としながら焼けるため、焼き肉をヘルシーに仕上げたいかたにもぴったり。プレートには耐久性の高い硬質セラミックスハードフッ素コーティングを採用しており、焦げつきにくくお手入れも簡単です。また、本体ガードやプレート、ヒーターを取り外せる完全分離構造で、気になる汚れもしっかり洗えます。使用後は本体を縦置きで収納でき、プレート類も専用ケースにまとめて保管可能。3mのロングコードを採用しているため、延長コードなしで使いやすいのも特徴です。

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ホットプレートのよくある質問（Q&A）

ホットプレートは深型と浅型どちらがいい？

焼き肉やお好み焼きメインなら、使いやすい浅型プレートがおすすめです。一方、鍋料理や煮込み料理も楽しみたい場合は、深型プレート付きモデルが便利です。幅広い料理を作りたいなら、複数プレートが付属しているタイプを選ぶと使い分けしやすくなります。

一人暮らしにおすすめのサイズは？

一人暮らしなら、食卓に置いても圧迫感が出にくいコンパクトタイプがおすすめです。A4サイズ前後の省スペースモデルも多く、焼き肉やお好み焼きを少し楽しみたいときにも気軽に使いやすいです。

ただし、友人や家族を招くなど誰かと一緒に使う機会が多い場合は、少し大きめサイズを選んでおくと、何度も焼き直す手間が減って使いやすくなります。

※2026年5月30日時点の情報です

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています

