小手伸也が小田急線でぶらり途中下車の旅
2026年5月30日放送の「ぶらり途中下車の旅」は小田急線の旅。
旅人は、小手伸也。
小田急線
都心から住宅街を抜け、温泉地・箱根への足として気軽に旅行をするのに絶好の路線です。支線として新百合ヶ丘から唐木田へ向かう「多摩線」と、相模大野から片瀬江ノ島へ向かう「江ノ島線」が走っています。
今週の旅人：小手伸也
1973年12月25日生まれ 神奈川県出身。
早稲田大学卒業後、劇団「innerchild」を主宰。作家・演出家・俳優を兼ねる。
舞台で活躍後、ドラマや映画、声優としても活躍の場を広げ数々の作品に出演中。
小手伸也 初主演！
俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ第一弾！『コテンペスト』
東京：本多劇場 6/27（土）〜7/7（火）
大阪：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール 7/17（金）〜19（日）
※詳細は公式サイトにて http://kotempest.com/
おじゃましたところ
長後駅あやせローズガーデン
高座渋谷駅ウメカフェ
南林間駅図鑑house
豪徳寺駅HOLIC color drinksネイビーブレザーストア豪徳寺
下北沢駅400℃ PIZZA Piu Shimokitazawa
あやせローズガーデン（長後駅）
今がバラの見ごろ！ 11の違った庭園が無料で楽しめる花の園
【最寄駅】小田急線「長後駅」西口よりさがみ野駅行きバスで約20分乗車、停留所「観音入口」または「上深谷」下車し徒歩2分
【所在地】神奈川県綾瀬市深谷上4-5234 光綾公園内
【電話番号】0467-38-3090
【営業時間】9:00〜16:30
【定休日】火（祝日の場合は翌日、5月中は開園）、年末年始
【ホームページ】https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/midorikoenka/koen/4/15170.html
【Instagram】https://www.instagram.com/ayase.rosegarden/
【Facebook】https://www.facebook.com/ayase.rosegarden/
ウメカフェ（高座渋谷駅）
住宅の中にリゾート風のおしゃれカフェ 名物はアイスがたっぷり入った大きなクロワッサン
【最寄駅】小田急線「高座渋谷駅」より徒歩13分
【所在地】神奈川県大和市福田4-7-7
【電話番号】0462-59-5418
【営業時間】10:00〜18:00
【定休日】水
【ホームページ】https://happyenergy2023.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/umecafe_jp/
図鑑house（南林間駅）
地元の街の何気ない風景をデザインした、地元愛に満ちた服 夫婦二人三脚で展開する服飾ブランド
【ホームページ】https://zukan-fuku.com/
【図鑑Instagram】https://www.instagram.com/zukan_photo
【図鑑house Instagram】https://www.instagram.com/zukan_house
【備考】
オープンアトリエは不定期です。
イベント情報など詳細は図鑑のホームページ・Instagramにて各種情報を発信しています。
HOLIC color drinks（豪徳寺駅）
豪徳寺市場にある、おばあちゃんの思い出の味をアレンジしたジンジャー・コンフィチュールのソフトクリーム
【最寄駅】小田急線「豪徳寺駅」より徒歩1分
【所在地】東京都世田谷区豪徳寺1-22-5 豪徳寺市場1階5号
【営業時間】
11:00〜18:00（L.O.17:30）
※火曜日のみ17:00閉店（L.O.16:30）
【定休日】水・木
【電話番号】03-6804-4695
【ホームページ】https://www.holic-colordrinks.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/holic.color.drinks.x.foodlab/
【Facebook】https://www.facebook.com/holic.color.drinks/?locale=ja_JP
ネイビーブレザーストア豪徳寺（豪徳寺駅）
ネイビーのブレザーを普段着に！ 紺のブレザーとの着こなしも提案するセレクトショップ
【最寄駅】小田急線「豪徳寺駅」より徒歩1分
【所在地】東京都世田谷区豪徳寺1-22-5
【営業時間】13:00〜19:00
【定休日】不定休
【Instagram】https://www.instagram.com/navyblazer_store/?hl=ja
400℃ PIZZA Piu Shimokitazawa（下北沢駅）
賞味期限5分の焼きたてピッツァ！オリジナルの「カレピ」ってどんなピザ？
【最寄駅】小田急線「下北沢駅」より徒歩5分
【所在地】東京都世田谷区北沢3-19-20 reload 2F 8区画
【営業時間】
＜平日＞11:00〜15:00（L.O.14:30）／16:00〜20:00（L.O.19:30）
＜土日祝＞11:00〜20:00（L.O.19:30）
※生地がなくなり次第終了
【定休日】水
【ホームページ】https://400do-pizza.com/store
【Instagram】https://www.instagram.com/shimokita400dopiu/