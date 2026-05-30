2026年5月30日放送の「ぶらり途中下車の旅」は小田急線の旅。

旅人は、小手伸也。

小田急線

都心から住宅街を抜け、温泉地・箱根への足として気軽に旅行をするのに絶好の路線です。支線として新百合ヶ丘から唐木田へ向かう「多摩線」と、相模大野から片瀬江ノ島へ向かう「江ノ島線」が走っています。

今週の旅人：小手伸也

1973年12月25日生まれ 神奈川県出身。

早稲田大学卒業後、劇団「innerchild」を主宰。作家・演出家・俳優を兼ねる。

舞台で活躍後、ドラマや映画、声優としても活躍の場を広げ数々の作品に出演中。





おじゃましたところ 長後駅 あやせローズガーデン 高座渋谷駅 ウメカフェ 南林間駅 図鑑house 豪徳寺駅 HOLIC color drinksネイビーブレザーストア豪徳寺 下北沢駅 400℃ PIZZA Piu Shimokitazawa ウメカフェ図鑑houseHOLIC color drinksネイビーブレザーストア豪徳寺400℃ PIZZA Piu Shimokitazawa

〜お知らせ〜小手伸也 初主演！俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ第一弾！『コテンペスト』東京：本多劇場 6/27（土）〜7/7（火）大阪：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール 7/17（金）〜19（日）※詳細は公式サイトにて http://kotempest.com/

今がバラの見ごろ！ 11の違った庭園が無料で楽しめる花の園

【最寄駅】小田急線「長後駅」西口よりさがみ野駅行きバスで約20分乗車、停留所「観音入口」または「上深谷」下車し徒歩2分

【所在地】神奈川県綾瀬市深谷上4-5234 光綾公園内

【電話番号】0467-38-3090

【営業時間】9:00〜16:30

【定休日】火（祝日の場合は翌日、5月中は開園）、年末年始

【ホームページ】https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/midorikoenka/koen/4/15170.html

【Instagram】https://www.instagram.com/ayase.rosegarden/

【Facebook】https://www.facebook.com/ayase.rosegarden/

住宅の中にリゾート風のおしゃれカフェ 名物はアイスがたっぷり入った大きなクロワッサン

【最寄駅】小田急線「高座渋谷駅」より徒歩13分

【所在地】神奈川県大和市福田4-7-7

【電話番号】0462-59-5418

【営業時間】10:00〜18:00

【定休日】水

【ホームページ】https://happyenergy2023.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/umecafe_jp/

地元の街の何気ない風景をデザインした、地元愛に満ちた服 夫婦二人三脚で展開する服飾ブランド

【ホームページ】https://zukan-fuku.com/

【図鑑Instagram】https://www.instagram.com/zukan_photo

【図鑑house Instagram】https://www.instagram.com/zukan_house

【備考】

オープンアトリエは不定期です。

イベント情報など詳細は図鑑のホームページ・Instagramにて各種情報を発信しています。

HOLIC color drinks（豪徳寺駅）

豪徳寺市場にある、おばあちゃんの思い出の味をアレンジしたジンジャー・コンフィチュールのソフトクリーム

【最寄駅】小田急線「豪徳寺駅」より徒歩1分

【所在地】東京都世田谷区豪徳寺1-22-5 豪徳寺市場1階5号

【営業時間】

11:00〜18:00（L.O.17:30）

※火曜日のみ17:00閉店（L.O.16:30）

【定休日】水・木

【電話番号】03-6804-4695

【ホームページ】https://www.holic-colordrinks.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/holic.color.drinks.x.foodlab/

【Facebook】https://www.facebook.com/holic.color.drinks/?locale=ja_JP

ネイビーのブレザーを普段着に！ 紺のブレザーとの着こなしも提案するセレクトショップ

【最寄駅】小田急線「豪徳寺駅」より徒歩1分

【所在地】東京都世田谷区豪徳寺1-22-5

【営業時間】13:00〜19:00

【定休日】不定休

【Instagram】https://www.instagram.com/navyblazer_store/?hl=ja

400℃ PIZZA Piu Shimokitazawa（下北沢駅）

賞味期限5分の焼きたてピッツァ！オリジナルの「カレピ」ってどんなピザ？

【最寄駅】小田急線「下北沢駅」より徒歩5分

【所在地】東京都世田谷区北沢3-19-20 reload 2F 8区画

【営業時間】

＜平日＞11:00〜15:00（L.O.14:30）／16:00〜20:00（L.O.19:30）

＜土日祝＞11:00〜20:00（L.O.19:30）

※生地がなくなり次第終了

【定休日】水

【ホームページ】https://400do-pizza.com/store

【Instagram】https://www.instagram.com/shimokita400dopiu/