『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』FINALへ進む22人のFINALISTが決定

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サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の#10が5月28日21時より配信され、第3回順位発表式の様子と、FINAL（最終回）へ進む22人のFINALISTが決定した。

■約1週間の投票期間の累積投票数は595万5,944票

スタジオには、これまでのバトルを勝ち抜いてきた練習生34人が出席。国民プロデューサー代表のディーン・フジオカから、約1週間という短い投票期間にもかかわらず、累積投票数が595万5,944票であったことが明かされると、スタジオには大きなどよめきが起こった。

注目の生存ラインには、通常の上位20人に加え、海外からの圧倒的な支持を集めたGlobal Rankerの2人がランクインし、計22人の練習生がFINALへ駒を進めることになった。

#10配信後、Xのトレンドでは今回も練習生の名前や「#日プ新世界」など、番組に関するキーワードが上位を占め、Leminoでも人気ランキング1位（※デイリーランキング）を獲得している。

6月6日はいよいよ、これまでの集大成となるFINAL（最終回）が放送。予告映像では、JO1の川尻蓮がサプライズで練習生たちの前に登場。FINALで披露されるバラード曲の作詞作曲を自身が手掛けたことを伝えると、練習生たちは大きな驚きと喜びに包まれ、FINALのステージへの期待がさらに高まっている。

FINALとなる6月6日は、12時30分からの「FINAL（第一部）」で、デビュー評価を準備する練習生たちの姿や直前リハーサルの模様をLeminoおよびMnet Plusにて配信。続く13時30分～15時25分の「FINAL（第二部）」は、日本テレビ系列全国ネットでの生放送、ならびにLemino、Mnet Plusでの生配信となる。

あらたな世界への扉が開く、歴史的な瞬間をぜひその目で確かめよう。

■『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』＜第3回順位発表＞

1位 SHINHAENG（オ・シンヘン）

2位 YURA（安部結蘭）

3位 YOSHIKI（矢田佳暉）

4位 KOSUKE（照井康祐）

5位 RYOGA（飯塚亮賀）

6位 SIYOUNG （パク・シヨン）

7位 RICKEY（チェン・リッキー）

8位 ISSA（柳谷伊冴）

9位 YUKI（後藤 結）

10位 K.DAIKI（加藤大樹）

11位 K.TAKUTO（熊部拓斗）

12位 RYUJI（杉山竜司）

13位 OSUKE（土田央修）

14位 TOWA（濱田永遠）

15位 KEITO（小野慶人）

16位 KOSHIRO（青沼昂史朗）

17位 YUMA（岡田侑磨）

18位 CHISATO（小林千悟）

19位 ADAM（アダム・ナガイ）

20位 GOTEN（倉橋吾槙）

【Global Ranker】

10位 KO.REN（小清水 蓮）

11位 HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）

(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界

■番組情報

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』FINAL（最終回）

06/06（土）

◇FINAL（第一部）12:30～

LeminoおよびMnet Plusにて配信

◇FINAL（第二部）13:30～15:25

日本テレビ系列全国ネットで生放送、ならびにLemino、Mnet Plusにて生配信

■関連リンク

Lemino特設サイト

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000160/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_c

ampaign=lemino_202605_p101newsrelease-leminop101lp

Mnet Plus特設サイト

https://mnetplus.onelink.me/TRa8/or8zwbbd

番組サイト

https://produce101.jp/