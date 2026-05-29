２９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３０．０７ポイント（０．７３％）安の４０６８．５７ポイントと反落した。

中国指標の発表を前に買いが手控えられる流れ。中国では３１日（日本時間１０時半ごろ）、国家統計局が５月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩを公表する。最新の市場コンセンサスでは、製造業ＰＭＩが前月の５０．３から５０．０に低下する見通しだ。今月公表された主要な月次経済統計は中国経済が急減速していることを示したが、今週発表された主要工業企業の４月利益は前月から増加率が拡大している。強弱感の分かれる内容となったことで、最新の景況感を見極めたいとするスタンスが強まった。

ただ、下値は限定的。米イラン和平交渉が進展しているとの見方や、中国の政策に対する期待感が支えとなった。中国国務院（内閣に相当）は５月２８日、「都市更新第１５次５カ年計画」を発表した。老朽化した住宅街の改修などが含まれている。当局は不動産支援のスタンスを強める構えだ。中国共産党が４月２８日に開いた中央政治局会議では、不動産政策が１年ぶりに取り上げられている。指数はプラス圏で推移する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの下げが目立つ。パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）や半導体モジュール生産の嘉興斯達半導体（６０３２９０／ＳＨ）、ディスプレー基幹部品の彩虹顕示器件（６００７０７／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）安、半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が９．１％安、ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が７．２％安、薄膜コンデンサー中国最大手の廈門法拉電子（６００５６３／ＳＨ）が６．２％安で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、中堅ファウンドリーの芯聯集成電路製造（ＳＭＥＣ、旧中芯集成：６８８４６９／ＳＨ）が１０．２％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は５．０％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。半導体などハイテク関連はこのところ急伸が続いていたこともあり、いったん利益確定売りにおされている。

宇宙・軍需産業株も安い。衛星・ロケット用システムの航天時代電子（６００８７９／ＳＨ）が６．７％、航空製品の中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）と衛星開発・運用の中国衛星（６００１１８／ＳＨ）がそろって６．１％、航空用エンジンメーカーの中航動力（６００８９３／ＳＨ）が５．１％、弾薬・ロケットの長城軍工（６０１６０６／ＳＨ）が２．６％ずつ下落している。素材株、自動車株、メディア・娯楽株なども売られた。

半面、不動産株は物色される。緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が５．０％高、新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が４．４％高、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が４．２％高、中華企業（６００６７５／ＳＨ）が３．８％高、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が２．９％高で取引を終えた。公益株、消費株、金融株、医薬株、運輸株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が４．８７ポイント（１．７３％）安の２７５．８２ポイント、深センＢ株指数が１．５５ポイント（０．１４％）安の１１１２．２３ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）