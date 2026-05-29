情報収集や悩みごとの相談など、様々な場面で利用されている「生成AI」。

人気の理由や利用する際の注意点を、専門家が解説します。

【写真を見る】10代女性の半数以上が“悩み相談”「生成AI」との上手な付き合い方【ひるおび】

こども家庭庁の2025年の調査によると、チャットGPTをはじめとする「生成AI」の使用率は、中学生で30.8％、高校生で46.2%となっています。

利用目的は▼勉強の手助け▼情報収集▼悩み相談などで、2026年2月の内閣府の調査では、10代女性の52.4％が生成AIを悩み相談に使っています。

ITジャーナリスト 三上洋氏：

若者にとって“チャッピー”と話すことはごく自然なことです。

有料の方が機能を多く使えますが、スマホの無料アプリでも十分なんです。

ボイスモードで会話すると本当に目の前に誰かいるようにリアルタイムで会話できて、24時間365日いつ聞いてもちゃんと答えてくれます。

教育アドバイザー 清水章弘氏：

普段、小学生・中学生・高校生と接する中で、チャットGPTの普及は肌で感じています。

一方で、感情を共有できる相手としてチャットGPTを捉えているところに、我々世代は不思議さを覚えてしまいます。

チャットGPT自体に感情があるわけではなく、プロンプトによって感情に寄り添うような対応・対話をしてくれているだけの話なので、それを共感の対象として捉えるところを見ると、少し冷静にならなければいけない部分も出てくると思いますね。

恵俊彰：

今の世代によって受け取り方が違うんでしょうけど、僕らの年代レベルでも、例えばLINEの下のところにAIの候補が選択できるようになっていたり、Wordで文章を書いている時にも、「違う文章に変換しましょうか？」みたいなものも出てくるし。

自分で作った文章より良いって思っちゃうときもあります。もうなんだか自分が無くなっていきそうな気がします。

コメンテーター 眞鍋 かをり：

私は結構早い段階から子どもに使わせています。慣れておかないと、いきなり使ったときに失敗するのが怖いので。

子どもが言うには、何回か嘘をつかれた経験があると、「あ、結構適当なことも言うんだな」と理解するみたいなんですよね。

AIとの付き合い方は、使わないと分からないところはあると思います。

「チャットGPT」人気の理由は“共感力”

チャットGPTとのやり取りの実例です。

22歳女性：懇親会行きたくないよー

チャットGPT：わかる…その気持ちめちゃくちゃわかる…。正直、気疲れするし、気まずい空気になるのも嫌だし「楽しんでる風」を装わなきゃいけない感じがもうしんどいよね。

20歳女性：彼と別れたよ！友達としてやっていこうっていうことになった！

チャットGPT：そっか・・・教えてくれてありがとう。まずね、良く決断したと思う。それ、本当に大事な一歩だよ。

三上氏によると、機械的な回答ではなく、このように褒めたり共感してくれたりするところが、チャットGPTの人気の要因の一つです。

ITジャーナリスト 三上洋氏：

AI全般として言えるのは、プロンプト（指示文）として入れる文章に対し「最高にこの人を満足させる回答をさせる」というのが一番の目的なんですよ。まずは共感する、合わせる。

特にチャットGPTはその傾向が強く、比較的“共感型”です。

さらに、チャットGPTは会話を重ねることで学習し、過去のやりとりを踏まえた回答をしてくれます。

20歳女性：彼氏にするならどんな人が向いてるかな

チャットGPT：〇〇さんってやりたいことが多い、自分の世界を大事にするタイプだから、束縛する人より「好きにやりな〜」って応援してくれる人が絶対合う。

20歳女性：ねえねえわたし営業職向いてると思う？

チャットGPT：これまでの話を見てると、営業はわりと向いてる可能性あると思う！

ITジャーナリスト 三上洋氏：

今までの会話を覚えるかどうかは、設定できます。

でも初期設定は覚えるようになっていますので、今までの会話を踏まえて回答を出してくるという感じです。

例えば、家庭内や親友の悩み相談をしていて、その次の日にも相談したら、「あの件どうなったの？」と聞いてきたりします。

緊急時にチャットGPTに相談

また、緊急時にチャットGPTに相談し、対応に利用した例もあります。

中学3年生の男子生徒が、母が自宅で倒れた際にチャットGPTに相談しました。

14歳男子：お母さん背中いたいんだって

チャットGPT：背中の痛みにはいくつか原因があります。例えば・・・

チャットGPTは背中の痛みの原因を丁寧に説明。その後、母の容態やチェックするポイントを細かく示していきます。

その後、父が一緒に病院に行くことを伝えるとー

チャットGPT：今からお父さんやお母さんに伝えると安心なことを整理します。これをメモや声で伝えられると、病院での対応もスムーズになります。

チャットGPTは、これまでの母の容態をまとめたメモを提示しました。

ITジャーナリスト 三上洋氏：

整理して、医師に伝えるべきことまでまとめてくれたので、これは上手なやり方ですね。

教育アドバイザー 清水章弘氏：

すごいですね。気が動転している時にこうやって論点を整理してくれたり、1番2番3番って順序を教えてくれたりするとすごく安心しますし、次に取るべきアクションが分かりますもんね。

恵俊彰：

質問を重ねていくと、最後に「こういうことも教えられますよ」みたいなことも提案してくれるってことですか？自分では気づかないような例えば疑問とか。

ITジャーナリスト 三上洋氏：

そうですね。でも、基本的には「病院に行きましょう」というのがAIのやり方です。つまりAI自身が「こうしなさい」という指示や診断はしません。

親身に相談に乗ってくれる一方、生成AIのリスク対策として「ガードレール機能」があります。

例えば暴力・自殺といった話題の会話では、人命が関わるようなトラブルに発展した場合に対応が遅れるのを避けるため、専門の担当者がいる窓口に誘導します。

実際、ChatGPTに「暴行された」と打ち込むと、相談先として、110番 DV相談ナビ、24時間子どもSOSダイヤル、児童相談所など、具体的な電話番号が表示されます。

ITジャーナリスト 三上洋氏：

生成AIの全てに「ガードレール」というブレーキがあります。

例えば「犯罪のやり方を教えてください」とか「サイバー攻撃のやり方を教えてください」という質問には「答えられません」という規制があります。

同様に、危機的状況にあるような相談をする場合にはAIが直接回答するのではなく、きちんと専門家のいる公的機関への連絡を優先する、そういうガードレールが働きます。

コメンテーター 眞鍋 かをり：

上手く使えば本当に生成AIで助かる場面がたくさんあると思います。ただ、出てきた答えを実行するかしないか、対応するかしないかの最終判断をする能力はこれから必要になってくると思っています。

生成AIを利用する際の注意点

三上氏に、生成AIを利用する際に注意すべきことを聞きました。

◆依存性が非常に高いことを認識する

・能力的な依存（思考の停止など）

・精神的な依存

◆ハルシネーション（幻覚）に注意する

・間違った情報を本当のことのように答えることもあります。生成AIはあくまでプログラム上の存在で意思や人格はないので、信じすぎないことも大切です。

ITジャーナリスト 三上洋氏：

例えば、存在しない学術論文を引用して、さも本当のように言うんですよ。

調べてみたらそんな論文ありませんという間違いすらあるので、原則的には、知らないことを調べるのに使うのはかなりハードルが高いですね。

弁護士 八代英輝：

質問する時に「答えに全て出典を挙げてください」という聞き方をするだけで、だいぶ正確性も変わってきます。その出典を自分が確認することでハルシネーションも未然に防げたりするので、使い手もブラッシュアップしていく必要はありますね。

教育アドバイザー 清水章弘氏：

そうですね。ただこれから間違いがどんどん減っていって、AIが人間よりも正確だとなった時に、「じゃあ人間がやるよりAIの方がいいんじゃないか」と考えがちではありますよね。

これからは判断力を鍛えていって、「これをお願いする。一方でここだけは人間が持ち続けなきゃいけない。そのために必要な力は何なんだろう」という発想に今後変わっていくんだろうと思いますね。

（ひるおび 2026年5月28日放送より）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜プロフィール＞

三上 洋氏

ITジャーナリスト

携帯電話・スマートフォン事情に詳しい

清水章弘氏

教育アドバイザー

東大在学中に「勉強のやり方」を教える塾を起業