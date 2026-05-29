スズキ改良新型「ハスラー」登場！ 個性派デザインに磨きをかけ、安全性能も大幅向上【新車ニュース】
フロントグリルを刷新し、存在感を高めたハスラー
スズキ「ハスラー」の今回の一部仕様変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」、電動パーキングブレーキを採用するとともに、スズキの軽自動車で初めてブラインドスポットモニターおよびリヤクロストラフィックアラートを全車に標準装備し、安全性能を進化させた。
デザインでは、「ハスラー」のフロントグリル、フロントバンパーを刷新し、より動きのある個性的なフロントフェイスを実現。「ハスラー タフワイルド」は、大胆なブロック形状のフロントグリルと「SUZUKI」のアルファベットエンブレムを採用し、タフで力強いルックスが強調された。
ボディカラーには「フュージョンイエローパールメタリック」と「ウッドランドカーキメタリック」が新たに設定されている。
なお、「ハスラー」「ハスラー タフワイルド」は、経産省や国交省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」、国交省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」に該当する。
スズキ・ハスラー ハイブリッドX｜ボディカラー：ソフトベージュメタリック アーバンブラウン2トーン
ハスラー タフワイルド｜ボディカラー：ウッドランドカーキメタリック ブラック2トーン
スズキ「ハスラー」モデルラインナップ
・ハイブリッドG：159万9400円（FF）／173万3600円（4WD）
・ハイブリッドX：175万8900円（FF）／189万3100円（4WD）
・ハイブリッドXターボ：183万7000円（FF）／197万1200円（4WD）
※価格は消費税込み
スズキ「ハスラー タフワイルド」モデルラインナップ
・タフワイルド：183万5900円（FF）／197万100円（4WD）
・タフワイルド ターボ：191万4000円（FF）／204万8200円（4WD）
※価格は消費税込み
SPECIFICATIONS
スズキ・ハスラー ハイブリッドX｜Suzuki Hustler Hybrid X
ボディサイズ：全長3395×全幅1475×全高1680mm
ホイールベース：2460mm
最低地上高：160mm ※社内測定値
最小回転半径：4.6m
乗車定員：4人
車両重量：830（FF）／880（4WD）kg
総排気量：657cc
エンジン：直列3気筒
最高出力：36kW（49ps）/6500rpm
最大トルク：58Nm（5.9kgf-m）/5000rpm
モーター最高出力：1.9kW（2.6ps）/1500rpm
モーター最大トルク：40Nm（4.1kgf-m）/100rpm
トランスミッション：CVT
駆動方式：FF／4WD
WLTCモード燃費：24.3（FF）／22.4（4WD）km/L
スズキ・ハスラー ハイブリッドX｜ガンメタリック×ブラウン内装