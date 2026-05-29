フロントグリルを刷新し、存在感を高めたハスラー

スズキ「ハスラー」の今回の一部仕様変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」、電動パーキングブレーキを採用するとともに、スズキの軽自動車で初めてブラインドスポットモニターおよびリヤクロストラフィックアラートを全車に標準装備し、安全性能を進化させた。

デザインでは、「ハスラー」のフロントグリル、フロントバンパーを刷新し、より動きのある個性的なフロントフェイスを実現。「ハスラー タフワイルド」は、大胆なブロック形状のフロントグリルと「SUZUKI」のアルファベットエンブレムを採用し、タフで力強いルックスが強調された。

ボディカラーには「フュージョンイエローパールメタリック」と「ウッドランドカーキメタリック」が新たに設定されている。

なお、「ハスラー」「ハスラー タフワイルド」は、経産省や国交省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」、国交省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」に該当する。

スズキ・ハスラー ハイブリッドX｜ボディカラー：ソフトベージュメタリック アーバンブラウン2トーン

ハスラー タフワイルド｜ボディカラー：ウッドランドカーキメタリック ブラック2トーン

スズキ「ハスラー」モデルラインナップ

・ハイブリッドG：159万9400円（FF）／173万3600円（4WD）

・ハイブリッドX：175万8900円（FF）／189万3100円（4WD）

・ハイブリッドXターボ：183万7000円（FF）／197万1200円（4WD）

※価格は消費税込み

スズキ「ハスラー タフワイルド」モデルラインナップ

・タフワイルド：183万5900円（FF）／197万100円（4WD）

・タフワイルド ターボ：191万4000円（FF）／204万8200円（4WD）

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

スズキ・ハスラー ハイブリッドX｜Suzuki Hustler Hybrid X

ボディサイズ：全長3395×全幅1475×全高1680mm

ホイールベース：2460mm

最低地上高：160mm ※社内測定値

最小回転半径：4.6m

乗車定員：4人

車両重量：830（FF）／880（4WD）kg

総排気量：657cc

エンジン：直列3気筒

最高出力：36kW（49ps）/6500rpm

最大トルク：58Nm（5.9kgf-m）/5000rpm

モーター最高出力：1.9kW（2.6ps）/1500rpm

モーター最大トルク：40Nm（4.1kgf-m）/100rpm

トランスミッション：CVT

駆動方式：FF／4WD

WLTCモード燃費：24.3（FF）／22.4（4WD）km/L

スズキ・ハスラー ハイブリッドX｜ガンメタリック×ブラウン内装