「どうなってるの!?」「1万いいねくらい押したい」吉田麻也が公開した“奇跡の一枚”が話題！名古屋のレジェンドとも再会
今夏に北中米W杯を戦う森保ジャパンは、まず5月31日に国立競技場で行なわれる壮行試合、アイスランド戦に向けて活動をスタート。連日、多くのサポーターが詰めかけるなか、密度の濃いトレーニングを続けている。
カンファレンスリーグ決勝の関係で合流が遅れる鎌田大地（クリスタル・パレス）に代わって、壮行試合限定で招集された吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラリー）もハッスル全開だ。カタールW杯以来の復帰のブランクを感じさせず、随所で存在感を発揮。合間にはアメリカの気候などを伝える様子が、日本代表に密着した『Team Cam』からも確認できる。
積み重ねたキャップ数は126。頼れる37歳は5月27日、インスタグラムで「楽しすぎる。最高だ」と添え、印象的な写真を公開した。自分と同じグループで鳥かご（ボール回し）をしていた板倉滉（アヤックス）が、菅原由勢（ブレーメン）と重なった流れで馬乗りに乗り、ド派手なリアクションを取っているというものだ。
吉田は大笑いを浮かべている。“奇跡の一枚”は注目を集め、「板倉どうなってるの！？」「躍動感がスゴイ！！」「吉本新喜劇かなんかですか(笑)」「劇団マヤヨシダ？」「めっちゃいい写真！さすがコミュ力モンスター」「1万いいねくらい押したい」といったコメントが続々と寄せられている。
また、今回の活動中に名古屋グランパスのレジェンド、玉田圭司氏と再会したようだ。
現在は名古屋でコーチをしている玉田氏が、吉田、そして同じくグランパスの後輩である菅原との３ショットをアップし、「Proライセンス講習が夢フィールドだったため、麻也と由勢とも会うこともできました。麻也は自ら僕のところまで挨拶に来てくれた。一方、菅原君は...代表戦、グランパスOBとしても応援してるよ！」と綴った。
「僕にとってはこの合宿がワールドカップみたいなもの。日曜日（アイスランド戦）が僕にとってのワールドカップ」と意気込む吉田。充実した日々を過ごしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「楽しすぎる。最高だ」吉田麻也が公開した“奇跡の一枚”
カンファレンスリーグ決勝の関係で合流が遅れる鎌田大地（クリスタル・パレス）に代わって、壮行試合限定で招集された吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラリー）もハッスル全開だ。カタールW杯以来の復帰のブランクを感じさせず、随所で存在感を発揮。合間にはアメリカの気候などを伝える様子が、日本代表に密着した『Team Cam』からも確認できる。
吉田は大笑いを浮かべている。“奇跡の一枚”は注目を集め、「板倉どうなってるの！？」「躍動感がスゴイ！！」「吉本新喜劇かなんかですか(笑)」「劇団マヤヨシダ？」「めっちゃいい写真！さすがコミュ力モンスター」「1万いいねくらい押したい」といったコメントが続々と寄せられている。
また、今回の活動中に名古屋グランパスのレジェンド、玉田圭司氏と再会したようだ。
現在は名古屋でコーチをしている玉田氏が、吉田、そして同じくグランパスの後輩である菅原との３ショットをアップし、「Proライセンス講習が夢フィールドだったため、麻也と由勢とも会うこともできました。麻也は自ら僕のところまで挨拶に来てくれた。一方、菅原君は...代表戦、グランパスOBとしても応援してるよ！」と綴った。
「僕にとってはこの合宿がワールドカップみたいなもの。日曜日（アイスランド戦）が僕にとってのワールドカップ」と意気込む吉田。充実した日々を過ごしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「楽しすぎる。最高だ」吉田麻也が公開した“奇跡の一枚”