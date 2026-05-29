事業承継の現場に迫るヒューマンドキュメント第1５弾「THE 事業承継 その灯を消すな！」テレ東で６月７日（日）午後４時放送

黒字で休廃業する企業は毎年数万件にものぼるといいます。大切に育てた事業の灯(ひ)を次の世代につないでいく方法はないものでしょうか？ここに、事業を第三者に譲ることで存続させ、さらなる成長と発展をめざす人々がいます。オーナーの想い、引き継ぐ者の覚悟など、事業承継にまつわるエピソードを、スタジオトークを交えながら紹介します。





■ジェラートをもっと身近に。事業を成長させるために決断したM&A埼玉に事務所を構えるジェラート機器の輸入販売会社。ジェラート業界のパイオニアである創業者の父親から会社を承け継ぎ、代表を務める息子。黒字経営で後継者もいる中で、親子がM&Aを決断した理由とは・・・。タッグを組んだ若き経営者とともに、日本でジェラートをさらに普及させるための挑戦がはじまる。■やめるのはもったいない！地元の絆がつないだ事業承継世界遺産の白川郷からほど近い場所にある岐阜の豆腐店。名物である石豆腐を長年作り続けてきたオーナーだが、体調面の不安から、惜しまれつつも店を閉じることを決意。閉店の情報を知り、白川の伝統を無くしたくないとオーナーのもとに駆けつけたのは・・・■あの事業承継はいま？事業承継のその後を描く好評企画。今回は、掘り出し物が見つかる店として地元の人々に愛されてきた福井の「ワイツー家具」のその後に密着。事業を承継し、店をリニューアルオープンしてからおよそ１年。新たなオーナーが打ち出した秘策とは・・・≪出演者コメント≫■児嶋一哉（アンジャッシュ）５０年前からジェラートに目を付けていた方の話。そして、番組で去年取材した家具屋さんの今はどうなってるかを、ドキドキワクワクしながら見て欲しいです。■朝日奈央廃業寸前の老舗のお豆腐屋さんに手を挙げた企業の方の行動力、想いが素敵でした。こうした事業承継が増えていくといいなと思いました。■伊藤暢人 (日経BPコンサルティング 取締役)今回の放送では、黒字が続き後継者がいるにも拘わらず、他社に事業を譲ったジェラート用の機器などを輸入販売する会社が登場します。輸入条件が変更となり、事業を継続するには、これまでに比べると高額の資金が必要になることがその理由です。企業は利益を残していても、様々なリスクがあり、事業を継続することは簡単ではありません。この会社では経営陣はそのまま残り、事業承継によって資金確保の懸念を払しょくしました。新たな成長に向かうための事業承継と言えそうです。≪スタッフコメント≫■番組プロデューサー・吉原正浩（テレビ東京 制作局）イタリア発ジェラートを日本でさらに広めたい！このオモイを実現するためのM&Aに密着。資金があればさらなる成長を描けるのに…こうした問題を解決する手段として、経営者はM&Aを活用できるのかもしれません。≪番組概要≫【タイトル】「THE 事業承継 その灯を消すな！」【放送日時】2026年６月７日（日）午後４時00分～４時55分【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送【出演者】児嶋一哉（アンジャッシュ）、朝日奈央、伊藤暢人【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/sonohiwokesuna/【公式X】@ShokeiTx【コピーライト】Ⓒテレビ東京