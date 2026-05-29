栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察が事件を主導したとみられる48歳の男を公開手配しました。事件3日後に成田空港にいる姿などが公開されています。

【写真を見る】【速報】強盗殺人事件を主導か 48歳の男を公開手配 栃木・上三川町強盗殺人事件 栃木県警

強盗殺人の疑いで公開手配されたのは、住居・職業不詳の益田和彦容疑者（48）です。

公開された映像では、益田容疑者が荷物を片手に空港を歩く様子が確認できます。映像は事件の3日後、成田空港から海外に出国する直前に撮影されたものだということです。

この事件は今月14日、上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどしたもので、これまでに実行役の少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）、妻の美結容疑者（25）が逮捕されています。

公開手配された益田容疑者は海斗容疑者の知人とみられ、海斗容疑者と秘匿性の高い通信アプリで連絡をとっていたことなどから、警察は事件を主導していたとみて強盗殺人の疑いで逮捕状をとっていました。

益田容疑者は成田空港から中国に出国し、東南アジアに逃亡した可能性があるということです。

警察は早期逮捕に向け、公開捜査で広く情報を求める考えで、海外当局と連携して捜査しています。

【情報提供】

栃木県警 下野署：0285−52−2674