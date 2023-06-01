スペイン代表とカーボベルデ代表SOCCER KING

スペイン代表とカーボベルデ代表

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • FIFAワールドカップ2026のグループH第1節が15日に実施された
  • スペイン代表とカーボベルデ代表が対戦し、0-0のスコアレスドローで終了
  • カーボベルデ代表は13大会連続17回目の本大会出場が決定した
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