サンリオの新ブランド「sanrio house（サンリオハウス）」が、2026年6月30日（火）にルクア大阪6階へ西日本初出店となる2号店をオープンします。店内にはフォトジェニックな空間が広がり、限定カラーのハローキティアイテムや店舗限定ぬいぐるみシリーズなど、心ときめく商品が勢ぞろい♡サンリオファンはもちろん、お買い物やお出かけが好きな方にも見逃せない新スポットです。 フォトジェニック