アメリカのニューヨーク株式市場では15日、ダウ平均株価が取引開始直後、前の週の終値から一時650ドル以上値を上げました。15日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は取引開始直後、前の週の終値から一時650ドル以上値を上げました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意が成立したとの発表を受け、買い注文が広がりました。また、ホルムズ海峡開放への期待が高まり、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格も一時