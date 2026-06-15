立憲民主党の古賀千景参院議員は１５日の参院決算委員会で「自衛隊に行く子どもたちは経済的に厳しい。豊かな子どもたちは自衛隊とかならない」と発言した。発言後に撤回し、陳謝した。小泉防衛相は「配慮に欠ける発言だったのではないか」と抗議した。古賀氏は日本教職員組合特別中央執行委員などを経て、２０２２年参院選で初当選し、現在１期目。