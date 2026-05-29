本記事では、佐野 Mykey 義仁氏の著書『ずる賢い人のための億万長者入門 成功者の9割は性格が悪い』（KADOKAWA）より、日本に根強く残る「8時間労働の習慣」と、会社の仕事を短時間で終わらせるための3つのポイントを見ていく。

産業革命以降100年以上続く「8時間労働制」

朝早くから夜遅くまで会社で働いていて、自分の時間を全然つくれない。どうすれば効率よく仕事を終わらせられるか。ビジネススクールでこんな質問をされたことがある。

まず、「そもそも8時間労働って長くね？」という話をしよう。日本では、1919年に神戸市の川崎造船所が初めて8時間労働制を導入した。神戸にはご丁寧にも「八時間労働発祥の地」の記念碑まで建っている。

日本では1916年に労働基準法の前身といえる工場法が施行されたが、基本的に労働時間は個々の企業に委ねられていた（女性と15歳未満の者だけ最長労働時間が12時間と定められていた）。その後、1947年に労働基準法ができて8時間労働が法的ルールになった。

世界に目を向けると、8時間労働はイギリスの産業革命時代に端を発しているといわれている。当時は12〜14時間働くのが当たり前で労働者は疲弊していた。そこで「8時間働きましょう、8時間は休みましょう。8時間は自己投資しましょう」といったスローガンができた。

その動きは各国にも広がり、19世紀後半にはアメリカのシカゴでも8時間労働にしろというストライキが起きたという。

その後、第一次世界大戦後のパリ講和会議でヴェルサイユ条約が調印されたが、その取り組みの中でILO（国際労働機関）が創設された。ここで、労働者が搾取されて貧困にならないよう「1日8時間雇えば、みんな食えるよね」という国際的なルールが示されたのだ。

この流れがあって、大昔に決められたルールがいまだ続いているのである。でも、IT化がこれだけ進んだ現在、「8時間って長くね？」という声が上がってきている。というか、8時間にこだわるのは、まったく合理的ではない。にもかかわらず、会社は8時間働くことを強制し、それに従わなければ評価されないというルールが残っている。

僕はこのルールが心底くだらないと思い、1日の仕事を2、3時間で終わらせて、あとの時間は自由にやっていた。どうすれば最速で仕事を終わらせられるか、僕がやっていたことを伝えよう。

仕事を最速で終わらせるための3つのポイント

1．上司にも部下にも仕事を振る

優秀な人というのは、人に仕事を振るのがうまい。たとえば、部下に仕事を振るとき、丸投げするのではなく、「そろそろチャレンジしてみない？ 君ならできる」とか言って、部下の認められている感をくすぐるのである。あるいは、2人だけの会話やメールで「自分は今大変で、助けてくれないか」と伝えるのも効果的だ。「2人だけ」というのがポイントで、部下は頼られていると感じるのである。

上司に仕事を振る手もある。「自分バカなんで、先輩のやり方見せてほしいんです！」とか言って振るのだ。こうすると、無能な上司のプライドはくすぐられ、自分を気に入ったり信用したりしてくれるのだ。その仕事の成果は、もちろんすべて自分の手柄にする。これは実際に僕が会社員のとき定期的にしていた。

2．会社で付き合うべき人を選ぶ

優秀な上司とは一緒に仕事をしないほうがいい。優秀な上司から仕事を引き継いだ場合、その人が自分より仕事ができたとしたら、今まで以上に時間がかかってしまう可能性がある。

ゆえにピックアップすべきは、「役職を持っている無能な上司」である。この人たちが8時間かかっている仕事も、システム化したり効率化したりして進めると、2時間程度で終わってしまうことがよくある。すると、あの人の仕事をあんなに早く終わらせてすごいという自分の評価にもなる。会社では無能と付き合うほうが、何かとメリットが多いのだ。

3．会社の仕事を1日3時間で終わらせられたワケ

自分の1日のスケジュールを決めてしまえばいい。会社員時代の僕の例を出そう。午前中の打合せは自社。午後はお客さんと外で打合せ。それで帰る。以上。

なぜ帰れるのか。上司に自分の情報を刷り込ませておくからである。親族が病気である。だから定期的にケアに行かなければならない。フットサルが趣味だと伝えておき、「ケガをしました」と言って一日中痛いふりをしておく。銀行や役所の手続きに行かなければならない。財布を忘れた。パスポートをなくした。妻が恐い。

何でもいいのだが、「こいつは直帰するやつ」と刷り込ませておけば、やがて直帰が通常運転になってくる。もちろん、仕事の成果を上げているのが大前提である。

こうすれば、会社の仕事は1日3時間で終わらせることができる。それをあなたがしないのは、その会社であなたが評価されたいからだろう。

短時間で合理的に働く

8時間労働をしている人が評価されるなら、100年前につくられたルールに従い続ければいい。

8時間労働がバカバカしいと気づいたなら、ヘッドハンティングか転職で別の会社に行けばいいだろう。海外の企業にはジョブ型雇用も多いし、時間の効率化が進んで、労働時間にこだわらない組織づくりも進んでいる。日本にも、フルフレックスで出社不要の会社はある。あるいは、今がそのタイミングだと思うなら、起業するのもいいだろう。

ただ、別にこういった生き方を僕が推奨しているわけではない。極論を言うと、2万円のアパートに住み、5万円でメシ食って、ネットをつないでユーチューブでも見てれば、日本は一生暮らせる国なのだから。

結局、自分が何を本当に欲しているかわかっていないから、働き方に迷っているんじゃないか？ 本当に「億万長者になりたい」なら、ダラダラ8時間労働を続けることがいかに非合理かわかるはずだ。