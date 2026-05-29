＜速報＞小平智が単独トップでホールアウト 「65」の米澤蓮ら2位
＜〜全英への道〜ミズノオープン 2日目◇29日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行中。午前スタートの全選手がホールアウトした。
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ツアー通算8勝の小平智が1イーグル・5バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル15アンダー・単独トップでホールアウトしている。3打差2位タイに「65」をマークした米澤蓮、3つ伸ばしたショーン・ノリス（南アフリカ）。4打差4位に鈴木海斗、5打差5位タイには木下稜介と永野竜太郎が続いている。昨年覇者の阿久津未来也はトータル2アンダー・55位タイで前半をプレーしている。先週の「日本プロ」でツアー初優勝を挙げたレフティ・細野勇策は2日目も「72」と伸ばせず、トータル1オーバー・101位タイでホールアウト。決勝進出は絶望的となっている。今大会の賞金総額は1億円で、優勝者には2000万円が贈られる。上位3人には今年の海外メジャー「全英オープン」の出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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