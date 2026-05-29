元セクシー女優の深田えいみが、「新しいことのために」と貯めていたという自身の貯金口座の実額を公開する場面があった。

【映像】自宅で貯金口座を見せる深田えいみ

2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在として、世界的にも人気を誇っている。

5月28日、自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #1』（ABEMA）に深田が登場した。番組内では、深田がフィリピンで子ども食堂を開きたいという夢の資金1500万円を作るため、自身の私物を査定に出す様子が公開された。

ブランドバッグやエルメスのクッションなど私物をかき集めて査定に出した深田だったが、査定総額は92万8000円にとどまり、目標には遠く及ばない結果となる。すると深田は「ちょっと待ってください」と切り出し、スマホを操作して自身の貯金口座にログイン。画面を見せながら「このお金とかは資金にできないですかね？564万7480円」と実額を公開し、資金に充てることを提案した。

このお金について、深田は「事業とか、新しいこと、自分がやりたいこととかのためにちょっとずつ貯めていたお金です。（子ども食堂を）建てたい気持ちはあるので、そういうためのものに使いたいなと思ったので、これを使わせてもらえたら嬉しいです」と、夢の実現に向けて自らの貯金を投じる強い覚悟を明かした。