フィックスターズ<3687.T>がストップ高の２７１７円に買われている。米ＩＢＭ＜IBM＞が２８日、量子コンピューティング分野に今後５年間で１００億ドル以上を投資する計画だと発表したことが伝わっており、量子コンピューター関連の一角として同社に買いが入っているようだ。



また、この日は同社の子会社Ｆｉｘｓｔａｒｓ Ａｍｐｌｉｆｙが、ドイツの量子スタートアップ企業であるクドラ・テクノロジーズ社と日本で初めてのパートナーシップを締結したと発表。クドラ社の量子コンピューティング環境「ＱＵＤＯＲＡ Ｃｌｏｕｄ」を最適化し、クラウドサービス「Ｆｉｘｓｔａｒｓ Ａｍｐｌｉｆｙ」の標準マシンに追加したと発表しており、これも好材料視されている。



出所：MINKABU PRESS