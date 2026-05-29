日産「次期型シルビア!?」に反響殺到！「コンパクトなFRクーペってだけで嬉しい…」の声も！

自動車イベントでメーカーのブースを彩るコンセプトカーは、未来の技術を示すとともに、純粋にクルマ好きの夢を具現化し提案する役割も担っています。

2005年に開催された「第39回 東京モーターショー」において日産が世界初公開した、一台の美しいクーペ「フォーリア」。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「次期型シルビア!?」です！（22枚）

洗練された大人のためのコンパクトクーペとして企画された同車は、当時のクルマ好きの間で大きな話題を呼びました。

では、一体どのような魅力が秘められていたのでしょうか。

フォーリアの根底にあるテーマは、「日常の移動を特別な時間に変える、上質でエレガントなパーソナルカー」。

駆動方式には、走りの楽しさを純粋に味わえるよう、フロントエンジン・リアドライブ（FR）を採用していました。

この、「コンパクトな車体サイズにFRレイアウトを組み合わせたクーペ」という構成から、惜しまれつつ生産を終了していた名車「シルビア」の系譜を受け継ぐ、新たなスポーツモデルの提案ではないかと、多くのメディアやファンが熱い視線を注いだのです。

外観デザインは、短いフロントオーバーハングとロングノーズ、そして後方へと滑らかに下降するルーフラインが特徴的。

クラシックなスポーツカーの黄金比を取り入れつつ、モダンなテイストでまとめられていました。

そして最大のトピックと言えるのが、乗降用のドアの構造です。

一見するとオーソドックスな“2ドア”クーペに見えますが、実はセンターピラーを廃止し、前後4枚のドアが中央から開く観音開き式の機構を採用。

これにより、後席へのアクセスの良さと、前後のドアを開け放った際の開放感を両立させていたのです。

インテリアについても、外観のエレガントさに引けを取らない上質な仕立てが施されていました。

車内は独立した4つの座席が配置された4シーター仕様となっており、本革素材や金属削り出しのパーツが惜しみなく使われています。

メーター周りやスイッチ類のレイアウトも、機械式時計のような緻密さと工芸品のような美しさを追求しており、単なる移動空間ではなく、大人がくつろげる上質なラウンジのような雰囲気が漂っていました。

このフォーリアが披露された当時から現在に至るまで、インターネット上では日産ファンやクルマ好きから熱量の高い反響が寄せられています。

「これこそ俺たちが待ち焦がれていたシルビアの真の後継車だった」「今からでもこのデザインのまま市販して欲しい」「絶対買いますからお願いします！日産さん！」といった、コンパクトなFRクーペの復活を今なお望む声や、「たしかに観音開きドアならスポーティさと実用性が両立できる」「こんなにエレガントでカッコいいクルマ、フォーリア以降ずっと出てきてない…」など、斬新なドア構造と流麗なスタイリングを称賛するコメントが多く見受けられます。

さらに、「内装の造り込みは完全に超高級車」「本革と金属の組み合わせがエモくて、最後の愛車として乗りたかった」と、上質なインテリアデザインに心を奪われたユーザーの声もあふれています。

残念ながら、フォーリアやこのデザインのクルマが市販化の道を歩むことはありませんでした。

しかし、コンパクトなFRクーペというクルマ好きの心をくすぐるパッケージングと、観音開きドアという斬新なアイデアを見事に融合させたこのモデルは、日産が描いた美しい夢の一つとして、今もなおファンの記憶に深く刻み込まれているのです。