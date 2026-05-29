A1 15th Anniversary Edition

エミライは、aurender創立15周年を記念して開発された、DAC回路を内蔵するAシリーズにおける最上位モデルで、世界限定300台のネットワークプレーヤー「A1 15th Anniversary Edition」を5月29日に発売する。カラーはシルバーとブラック。価格は4,235,000円。

「15年にわたり蓄積してきたデジタルソース技術の粋を、一つの筐体に凝縮した」という。AKMの「AK4499EX」を4基搭載したQuad DACアーキテクチャ、24基の独立ディスクリート回路によるフルClass A出力段、4基の独立リニアトロイダル電源、フェムト秒精度のOCXOクロックなどを搭載。記念ゴールドプレートと専用リモートコントローラーも同梱し、「特別なモデルにふさわしいプレミアムな佇まいを与える」という。

DAC部分には、AK4499EXを4基搭載。AK4499EXは電流出力型DACチップの最高峰で、これをチャンネルあたり1基のAK4191EQと、2基のAK4499EXでフルバランス動作させることで、ダイナミックレンジの最大化とSN比の大幅な向上を実現。

16系統すべての電流出力を、16基の独立ディスクリートオペアンプで厳密に1:1のI/V変換処理。並列加算時に相関のないノイズが相殺される一方、信号エネルギーはリニアに加算されるため、「圧倒的な実態感と生演奏を彷彿とさせる空間表現を実現した」という。

出力段には、一般的なICオペアンプを使わず、Aurender独自のディスクリート回路アーキテクチャを採用。信号増幅パスに16基のI/V変換回路を含む合計24基の独立ディスクリート回路を配置している。

純粋なClass A動作で、増幅素子にオン・オフの遷移領域が存在しないため、原理的にクロスオーバー歪みが発生せず、濃密で自然、そして純度の高いアナログトーンを再現するとのこと。

R2Rラダー抵抗ネットワーク方式のボリュームコントロールを搭載。精密抵抗器のリレー切替によりすべての音量位置で、ビット落ちのない音量調整を実現。左右チャンネルの精密マッチングにより、チャンネルバランスの偏りも排除した。

CPU、クロック＆デジタル処理部、左DAC、右DACのそれぞれに完全に独立した専用トロイダルトランスを割り当てた、4系統の独立リニア電源を搭載。1基の大型トランスから分岐する方式と異なり、トランスそのものを4基に分割することで、負荷変動による電源インピーダンスの相互干渉経路を物理的に遮断。CPUの処理負荷が、DAC回路の電源品質に影響を与えることもないという。

高速なCPUが発生させる高周波EMIと熱を排除するため、ARM系の低消費電力・高効率プロセッサーを採用。タイミング精度においては、高精度恒温槽制御水晶発振器(OCXO)をマスタークロックとして採用し、高性能PLL ICとの組み合わせにより、実質的に測定限界に近い位相雑音抑制レベルとなるRMSジッター50fs(フェムト秒)以下を達成した。外部マスタークロック入力(10MHz BNC)にも対応している。

デジタル入力として、RCA同軸、光デジタル、AES/EBU、USB、I2Sを各1系統装備。Bluetooth(AptX Lossless)やHDMI eARCにも対応し、テレビ音声の再生も可能。

アナログ出力はXLR(バランス)とRCA(アンバランス)を各1系統搭載。デジタル出力として同軸デジタル、USBを各1系統備え、外部DACとの接続も可能。ストレージ拡張用のUSB 3.0ポート×2、外部機器連動用の12Vトリガー入出力も装備する。

ヘッドフォン出力も搭載。3.5mmと6.3mmのアンバランス出力に加え、4.4mmバランス出力も用意。ヘッドフォンアンプ部もClass Aディスクリート構成で設計されており、「スピーカーシステムと同等の音楽的純度を、ヘッドフォンリスニングでもお楽しみいただける」という。

内蔵ストレージ、NAS、USBなどの外部デバイスからの再生のほか、Qobuz、Tidal(日本未サービス)、AirPlay、TIDAL Connect、Spotify Connect、Qobuz Connect、DLNA/UPnPからの再生にネイティブ対応した。ローカルファイル再生とストリーミング再生の両方を、一貫した高音質で楽しめる。

8.8型のフルカラーワイドディスプレイを搭載。1,920×480ピクセルのIPS液晶により、アルバムアートワークや楽曲情報を表示できる。外形寸法は430×130×355mmで、重量は19.25kg

15周年記念として、特別なゴールドプレートを装着。付属のNC加工ロータリーBLEリモコンは、触覚フィードバックとエレガントな機能性を両立しており、「音楽鑑賞に新たな次元の操作体験をもたらす」とのこと。

NC加工ロータリーBLEリモコン