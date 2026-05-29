アルゼンチン代表のW杯メンバー決定!! メッシが6大会連続選出、史上3か国目の2連覇狙う
アルゼンチンサッカー協会(AFA)は28日、北中米ワールドカップに臨むアルゼンチン代表メンバーを発表した。
カタールW杯に続く2連覇を目指すアルゼンチン。38歳のFWリオネル・メッシが6大会連続でメンバー入りを果たした。ポルトガルのFWクリスティアーノ・ロナウドとともに史上最多出場になる。
予備登録メンバーからはGKワルテル・ベニテス、DFマルコス・アクーニャ、DFルーカス・マルティネス・クアルタ、DFマルコス・セネシ、MFマキシモ・ペローネ、MFギド・ロドリゲス、FWフランコ・マスタントゥオーノ、FWアレハンドロ・ガルナチョ、FWジャンルカ・プレスティアーニなどが落選した。
アルゼンチンはグループリーグでアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦する。2連覇を達成するとイタリア(1934年と1938年)とブラジル(1958年と1962年)に続く史上3か国目の快挙となる。
以下、アルゼンチン代表メンバー
▽GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)
ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)
フアン・ムッソ(A・マドリー)
▽DF
ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)
ナウエル・モリーナ(A・マドリー)
リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・U)
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)
レオナルド・バレルディ(マルセイユ)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)
ファクンド・メディナ(マルセイユ)
▽MF
ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)
レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)
ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)
エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)
エンソ・フェルナンデス(チェルシー)
アレクシス・マック・アリスター(リバプール)
バレンティン・バルコ(ストラスブール)
▽FW
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)
ニコラス・ゴンサレス(A・マドリー)
ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)
ラウタロ・マルティネス(インテル)
ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)
フリアン・アルバレス(A・マドリー)
ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)
ニコ・パス(コモ)
カタールW杯に続く2連覇を目指すアルゼンチン。38歳のFWリオネル・メッシが6大会連続でメンバー入りを果たした。ポルトガルのFWクリスティアーノ・ロナウドとともに史上最多出場になる。
予備登録メンバーからはGKワルテル・ベニテス、DFマルコス・アクーニャ、DFルーカス・マルティネス・クアルタ、DFマルコス・セネシ、MFマキシモ・ペローネ、MFギド・ロドリゲス、FWフランコ・マスタントゥオーノ、FWアレハンドロ・ガルナチョ、FWジャンルカ・プレスティアーニなどが落選した。
以下、アルゼンチン代表メンバー
▽GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)
ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)
フアン・ムッソ(A・マドリー)
▽DF
ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)
ナウエル・モリーナ(A・マドリー)
リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・U)
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)
レオナルド・バレルディ(マルセイユ)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)
ファクンド・メディナ(マルセイユ)
▽MF
ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)
レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)
ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)
エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)
エンソ・フェルナンデス(チェルシー)
アレクシス・マック・アリスター(リバプール)
バレンティン・バルコ(ストラスブール)
▽FW
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)
ニコラス・ゴンサレス(A・マドリー)
ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)
ラウタロ・マルティネス(インテル)
ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)
フリアン・アルバレス(A・マドリー)
ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)
ニコ・パス(コモ)