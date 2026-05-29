　アルゼンチンサッカー協会(AFA)は28日、北中米ワールドカップに臨むアルゼンチン代表メンバーを発表した。

　カタールW杯に続く2連覇を目指すアルゼンチン。38歳のFWリオネル・メッシが6大会連続でメンバー入りを果たした。ポルトガルのFWクリスティアーノ・ロナウドとともに史上最多出場になる。

　予備登録メンバーからはGKワルテル・ベニテス、DFマルコス・アクーニャ、DFルーカス・マルティネス・クアルタ、DFマルコス・セネシ、MFマキシモ・ペローネ、MFギド・ロドリゲス、FWフランコ・マスタントゥオーノ、FWアレハンドロ・ガルナチョ、FWジャンルカ・プレスティアーニなどが落選した。

　アルゼンチンはグループリーグでアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦する。2連覇を達成するとイタリア(1934年と1938年)とブラジル(1958年と1962年)に続く史上3か国目の快挙となる。

　以下、アルゼンチン代表メンバー

▽GK

エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)

ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)

フアン・ムッソ(A・マドリー)

▽DF

ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)

ナウエル・モリーナ(A・マドリー)

リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・U)

ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)

レオナルド・バレルディ(マルセイユ)

クリスティアン・ロメロ(トッテナム)

ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)

ファクンド・メディナ(マルセイユ)

▽MF

ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)

レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)

ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)

エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)

エンソ・フェルナンデス(チェルシー)

アレクシス・マック・アリスター(リバプール)

バレンティン・バルコ(ストラスブール)

▽FW

リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)

ニコラス・ゴンサレス(A・マドリー)

ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)

ラウタロ・マルティネス(インテル)

ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)

フリアン・アルバレス(A・マドリー)

ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)

ニコ・パス(コモ)